Fehlalarm: Die Feuerwehr ist zur Jugendarrestanstalt gleich am Amtsgericht in Wetter ausgerückt.

Einsatz Feuerwehr Wetter kurz in Sorge – Fehlalarm in Arrestanstalt

Wetter. Am Donnerstagnachmittag sorgte Sirenenalarm für Aufsehen in Wetter. Die Feuerwehr kehrte allerdings schnell von der Jugendarrestanstalt zurück.

Die Feuerwehr ist am Donnerstag kurz nach 17 Uhr zur Jugendarrestanstalt zwischen Kaiserstraße und Gustav-Vorsteher-Straße in Alt-Wetter ausgerückt. Ein Brandmelder hatte Alarm geschlagen. Ein Rettungswagen und die Drehleiter rückten mit als erste an. Bei der Erkundung vor Ort stellte sich aber schnell heraus, dass es sich um einen Fehlalarm gehandelt hatte: Der Dampf eines Wasserkochers in der Küche hat den Alarm ausgelöst.

Wegen des besonderen Charakters des Gebäudes gleich am Amtsgericht war die Feuerwehr mit zwei Löschzügen angerückt. In Alt-Wetter, Grundschöttel und Volmarstein gingen die Sirenen.

Insassinnen steht schon draußen in Sicherheit

Beim Eintreffen hatten die Mitarbeitenden der Jugendarrestanstalt die Insassinnen sicherheitshalber schon ins Freie geführt. Sie standen auf dem Hof in einer Ecke.

Anfang September hatte es ebenfalls einen Fehlalarm aus der Anstalt gegeben. Es gab aber auch schon mal einen Einsatz wegen einer brennenden Matratze.