Pandemie Sieben Schulen in Wetter und Herdecke von Corona berührt

Ennepe-Ruhr. Die Zahl der in Verbindung mit Corona im EN-Kreis Verstorbenen hat sich auf 43 erhöht. Aus Herdecke werden keine neuen Todesfälle gemeldet.

Im Ennepe-Ruhr-Kreis gibt es eine Verstorbene mehr in Verbindung mit Corona: Der Tod einer 66-jährigen Hattingerin lässt die Zahl der im Ennepe-Ruhr-Kreis an oder mit dem Virus verstorbenen Menschen auf 43 steigen. Zuletzt war am Freitag ein 82-jähriger Mann aus Herdecke verstorben. Die Corona-Opfer stammen aus Breckerfeld (1), Ennepetal (3), Gevelsberg (4), Hattingen (4), Herdecke (21), Schwelm (2), Sprockhövel (3), Wetter (2) und Witten (3).

Die Zahl der bestätigten Corona-Fälle im Ennepe-Ruhr-Kreis liegt aktuell (Stand Montag, 9 Uhr) bei 2.619. Von diesen sind aktuell 1.049 infiziert, 1.527 gelten als genesen. Die Zahl der Infektionen ist damit innerhalb der letzten 24 Stunden um 64 gestiegen.

Am Montag war es dem Kreis aus technischen Gründen nicht möglich, die genannten Daten wie gewohnt auch für die einzelnen Städte zu nennen. Der notwendige Abgleich aus verschiedenen Datenbanken ließ sich nicht durchführen, so die Pressestelle des Kreises.

Mit der Grundschule Grundschöttel und dem Geschwister-Scholl-Gymnasium in Wetter sind jetzt insgesamt sieben Schulen aus Wetter und Herdecke im Focus, weil einzelne Schüler oder Lehrer positiv auf das Corona-Virus getestet worden sind.

Neue Einreiseverordnung

Seit Montag gilt in Nordrhein-Westfalen eine neue Einreiseverordnung. Darauf weist der Kreis hin. Sie regelt Vorschriften zu Quarantänen für Ein- und Rückreisende aus ausländischen Risikogebieten im Rahmen der Corona-Pandemie. Betroffene sind weiterhin verpflichtet, das zuständige Gesundheitsamt bei Einreise zu informieren und sich umgehend nach Einreise in eine zehntägige Quarantäne zu begeben.

Neu ist: Die Quarantäne kann nicht mehr durch einen negativen Coronatest vermieden oder sofort nach Einreise beendet werden. Stattdessen ist der Test frühestens ab dem fünften Tag nach Einreise möglich. Damit verbinden die Verantwortlichen die Hoffnung auf mehr Sicherheit beim Feststellen einer Infektion. Zudem setzen sie auf eine abschreckende Wirkung der mindestens fünftägigen Quarantäne. Dies könnte Menschen dazu bewegen, von Reiseplänen doch noch Abstand zu nehmen.