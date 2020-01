Senioren in Herdecke erzählen Geschichten zum Wiehern

Herdecke. Fuhrleute sind die Brummi-Fahrer von damals. Sie genossen Respekt und luden ein zu kleinen Respektlosigkeiten. Die Herrenrunde am Stammtisch im Herdecker Café Kornspeicher kommt da schnell in Schwung. Und nicht nur Dieter Krüger, der direkt über Fuhrmann Fritz „Prume“ Kötter wohnte, hat etwas zu erzählen.

„Wir wussten, wann Prume Kötter für die Mittagspause sein Pferd im Innenhof anbindet“, erinnert sich der Senior an seine Kindertage in den Fünfziger Jahren, „und haben dann die Ausfahrt um die Ecke verbarrikadiert.“ Wenn Prume Kötter gerade wieder auf dem Kutschbock Platz genommen hatte, konnte er auch schon wieder runterklettern und all den Pröll aus dem Weg räumen.

„In der Nachkriegszeit gab’s mehr Fuhrleute als LKW in der Stadt“, weiß Heinz Kühnholz. Auch die Stadtverwaltung verfügte über einen Pferdewagen und fuhr damit Bauschutt zur Kippe in der Mühlsteins­kuhle. „Hafermotor mit Peitschenzündung“, wirft Hein Badzion von seinem Eckplatz ein, und die Runde wiehert -- um im Bild zu bleiben.

„Ich war daheim abkommandiert, mit der Schaufel hinterherzugehen, wenn die Pferde durch waren“, erinnert sich Kühnholz an einen biologischen Nebeneffekt der Hafermotoren. Wenn er nicht schnell genug zum Hilfswerkzeug greifen konnte, nahm er den dampfenden Dünger auch schon mal mit der Hand auf.

Pferdchen in der Grube...

Dieter Krüger hat in der Nachkriegszeit an der Wetterstraße im gleichen Haus wie Fuhrmann Fritz "Prume" Kötter gewohnt. Foto: Klaus Görzel / WP

Kühnholz kann aber auch eine Geschichte zu Fritz Kötter beisteuern. Neben einer Metzgerei an der Hauptstraße hatte dieser seinen Unterstand fürs Pferd. An der Metzgerei war eine Tränke. Einmal, das Tier hatte gerade den Wagen rückwärts in der Remise „geparkt“, strebte es zum Wasser -- und versank plötzlich in der Abfallgrube der Metzgerei. Der Metzgermeister und seine Gesellen eilten herbei, um das Tier aus seiner misslichen Lage zu befreien. Vergeblich. Einzig die Jauche kam so richtig in Wallung. Auch der Tierarzt zog mit an einem Strick, den Meister und Gesellen aber plötzlich los ließen. Nur der Veterinär nicht. Gerade noch am Rand der Grube konnte er sich bremsen. Schließlich wurde ein Flaschenzug auf drei Beinen herbei geschafft. Prume Kötter hatte sein Pferd zurück.

Kutscher bleibt verdutzt zurück

Wieder ging’s zum Wasser. Diesmal aber nicht als guter Tropfen für den Magen. Pferd und Fuhrmann nutzten die reinigende Wirkung des Strahls. „Ich glaube, über Kötter gibt es ganze Bücher“, sagt Werner Tyborczyk, und Heinz Kühnholz fährt fort, „...nur dass die keiner geschrieben hat.“

Eine ganze Fuhrmannssaga würde in Herdecke zusammen kommen. Auch Kartoffelhändler Emil Schumacher von der Wetterstraße würde darin vorkommen. Tyborczyk hat auch noch Jahrzehnte später im Ohr, wie ein Mitarbeiter Schumachers „Kaaar...toffeln“ anpries. Aber Opfer eines typischen Schülerscherzes wurde Emil Schumacher selbst. „Wir Kinder sind da eines Abends hin und haben die Deichsel vom Pferdewagen los montiert. Als Schumacher am nächsten Morgen aufbrechen wollte, spazierte das Pferd allein mit der Deichsel los -- und er blieb allein auf dem Bock“, denkt Dieter Krüger zurück an die Zeit nach der Währungsreform.

Respekt vor großen Tieren

Nein, ein eigenes Pferd hat keiner der Herren in der Runde jemals gehabt. Dafür aber Respekt vor den großen Tieren und ihrer immensen Kraft. Aber nicht immer vor den Leuten, die sie führen. „Dem Kötter haben wir mit dem Ball versehentlich die Scheiben kaputt geschossen und mit Absicht im Winter die Türen mit Schnee zu gebaut“, erinnert sich sein Mitbewohner Krüger. „Manchmal war das aber auch schlecht“, fährt er fort, „dann musste ich Prume Kötter aus dem Weg gehen -- und kam ich nicht ins Haus.“