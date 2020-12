Seit zwei Jahren klafft in Herdecke Loch in Spielplatz-Dach

Noch hat Manfred Stoermer die Hoffnung nicht aufgegeben, dass das Loch in der Überdachung am Spielplatz an der Vinkenbergschule in Herdecke repariert wird. Seit über zwei Jahren ist die Beschädigung, die an sein Privatgrundstück grenzt, nun vorhanden. Für ihn selbst und sein Privateigentum stellt das Loch im Dach noch kein Problem dar. Trotzdem setzt er sich für die Reparatur ein, denn unter dem defekten Dach befindet sich eine Tischtennisplatte, die auch von Kindern genutzt wird. Bei der Stadt Herdecke ist der Schaden bekannt und wird nun auch zeitnah behoben.

Problem vor zwei Jahren gemeldet

Der Sachverhalt erscheint nicht ganz einfach, denn das defekte Dach deckt zwei verschiedene Gebäude. Die eine Seite des Daches gehört zu dem Privatgrundstück von Manfred Stoermer und Karla Lange, während die andere Hälfte des Spitzdaches einen Unterstand mit Tischtennisplatte eines städtischen Spielplatzes bedeckt und somit im Verantwortungsbereich der Stadt Herdecke liegt. Und genau auf dieser städtischen Seite fehlen dem Dach einige Pfannen, was zur Folge hat, dass es undicht ist. Stoermer hat schon früh den Kontakt zur Stadt Herdecke gesucht. Bisher ohne wirklichen Erfolg. Den letzten Brief schickte er noch vor der Kommunalwahl im September, adressiert direkt an die Bürgermeisterin. Eine Reaktion blieb aber aus.

Es gibt keine Antworten mehr

„Seit über zwei Jahren sind wir da mit der Stadt im Gespräch. Inzwischen bekommen wir keine Antwort mehr“, sagt der Herdecker heute. Zwar habe das defekte Dach keine direkten Auswirkungen auf sein Privateigentum, und doch mache er sich Gedanken darüber, was alles passieren könnte. „Wir haben hier ja auch Herbststürme. Wenn der Wind da drunter packt, dann könnten die Ziegel wegfliegen. Die Pfannen könnten runterfallen und Leute verletzen“, erklärt Stoermer.

Doch auch darüber hinaus ist ein defektes Dach auf einem Spielplatz nicht ganz ungefährlich. Denn durch die Feuchtigkeit sei das Holz Morsch geworden und darunter befände sich eine Tischtennisplatte, so Stoermer.

Um Schlimmeres zu vermeiden, habe seine Lebensgefährtin Karla Lange zwischenzeitlich dort schon mal verfaulte Bretter entfernt, die herunter zu fallen drohten. Ganz untätig ist die Stadt Herdecke aber nicht gewesen. Nachdem die Privatleute den Defekt gemeldet hatten, versuchten die Technischen Betriebe, das Problem zu lösen. Mehrere Male sei dort jemand vor Ort gewesen. Auch ein Gerüst sei aufgebaut worden, erinnert sich Stoermer. Doch zielführend waren diese Tätigkeiten nicht. Zwar wurden einige Pfannen erneuert, aber eben längst nicht alle.

Stadt will kurzfristig tätig werden

Das Loch besteht weiterhin. „So ein Loch kann man nicht zwei Jahre offen lassen. Da geht jetzt der zweite Winter drüber“, ärgert sich Stoermer. Auf Nachfrage bei der Stadt Herdecke heißt es, dass die Beschädigung schon seit längerer Zeit bekannt sei. Aufgrund der unklaren Eigentumsverhältnisse sei jedoch vorab nur eine Notfallreparatur durchgeführt worden, da man vor weiteren Schritten die Zuständigkeit der Stadt geprüft habe. Ferner habe man in diesem Jahr einen Dachdecker beauftragt, das Dach zu reparieren. Dieser Auftrag sei jedoch nicht ausgeführt worden, heißt es seitens der Stadtverwaltung. Ein Grund dafür wurde nicht genannt.

Doch es tut sich etwas: Die Stadt Herdecke teilte nun mit, dass zwischenzeitlich Dachpfannen bestellt worden seien und die Technischen Betriebe die Arbeiten nun kurzfristig selbstständig ausführen würden.

