Herdecke/Berlin. Inga Humpe hat mit „Wir trafen uns in einem Garten“ ihr erstes Buch vorgelegt. Darin geht’s auch um ihre Jugend mit Schwester Annette in Herdecke

Schwierige Kindheit in Herdecke als Antrieb für Inga Humpe

Im Herbst 2018 ließ die Nachbarstadt die Neue Deutsche Welle hochleben. Wer die Musik-Ausstellung „Komm nach Hagen, mach dein Glück!“ besuchte, konnte auch heimatliche Bezüge herstellen. Und zwar zu den Humpe-Schwestern. Bekanntlich wuchsen die gebürtigen Hagenerinnen Annette und Inga in Herdecke auf, ihr Vater betrieb an der Ecke Wetterstraße/Kampstraße eine Konditorei.

Ihre Kindheit in der Kleinstadt ist ein Thema in einem neuen Buch, das Inga Humpe nun im November veröffentlicht hat. Der Titel „Wir trafen uns in einem Garten“ könnte manch einem bekannt vorkommen, schließlich heißt so auch ein Hit ihrer Band Zweiraumwohnung. Zugleich deutet das auf Inhalte im Buch hin. Dieses 288-seitige Werk umfasst verschiedene Aspekte. Auf jeden Fall ist es keine klassische Biografie, auch wenn ihr Lebensweg (zwei Jahre nach ihrer Schwester zog sie 1976 von Herdecke nach Berlin) immer wieder zum Thema wird.

Es ist das erste Buch von Inga Humpe. Der Anlass: 20 Jahre existiert nun schon die Band Zweiraumwohnung, sie und ihr Partner Tommi Eckhart haben in der Zeit Hits wie „36 Grad“ komponiert. Es ist ein besonderes Buch. Leser finden dort zahlreiche Fotos und preisgekrönte Songtexte der Sängerin, zudem berichtet die 63-Jährige von ihren musikalischen Anfängen. Außerdem debütiert sie mit einer Erzählung über das freundliche Durcheinander und das brutale Familienkonzept im Leben einer Fünfjährigen. Die Autorin Helene Hegemann hat nach vielen Gesprächen mit ihr ein langes und persönliches Portrait über die jüngere der beiden Schwestern beigesteuert. Zudem taucht ein Beitrag des Schriftstellers Benjamin von Stuckrad-Barre auf, den Inga Humpe augenzwinkernd als „unverschämte Liebeserklärung“ einstuft.

„Kleines Kaff im Ennepe-Ruhr-Kreis“

Wer sich auf diese verschiedenen Perspektiven einlässt, muss sich auch mit Irritationen auseinandersetzen. So schreibt der Verlag Kiepenheuer & Witsch beispielsweise, dass die jüngere Humpe ihre Kindheit in einem kleinen Ort im Sauerland verbrachte. Im Buch selbst heißt es dann, dass Herdecke „ein kleines Kaff“ im nördlichen Ennepe-Ruhr-Kreis sei. Und der Text der Autorin, Regisseurin und Schauspielerin Hegemann ist in der Du-Form verfasst, konkret heißt es über die Kindheit der kleinen Inga in den 1950-er Jahren: „Du wächst damit auf, dass es heißt, die Russen kommen, gleich ist Atomkrieg.“

Über diesem Kapitel steht die prägnante Überschrift „Techno, Tommi, Terrorismus“. Letzteres wirkt irritierend. Ein weiteres Zitat aus dem Buch über Inga Humpe: „Du wolltest Terroristin werden“, was die Sängerin in ihrem Beitrag ebenfalls berichtet. Das deutet auf eine schwierige Jugendzeit in den 1960-er Jahren („Eure Eltern hätten gar nicht zu euch durchdringen können“) hin. Und: „Bis du vierzehn bist, denkst du, das ist nicht dein Zuhause, du kommst woanders her, die sagen dir das schon noch.“ Anders formuliert: Raus aus dem bürgerlichen, beschaulichen Herdecke, hinein in die Großstadt Berlin. Dort werden beide Schwestern heimisch und starten musikalisch durch.

Inga Humpe selbst schreibt in ihrer Erzählung mit der Kapitelüberschrift „Das Gewächs“ in der Ich-Form über Kindheitserinnerungen, etwa über ihre „immer schlecht gelaunte Großmutter“, deren Liebling auch noch Enkelin Annette war. Die Oma habe auch Ingas Wellensittich wegfliegen lassen. Darüber hat die Musikerin auch kürzlich im Radio in einer WDR-2-Sendung mit Moderator Jörg Thadeusz berichtet. Dabei haben Zuhörer erfahren, dass die jüngere Schwester aber auch heute noch gute Konditor-Ware von Bäckerei-Produkten genauestens unterscheiden könne. Im Interview sinnierten die Beiden auch darüber, dass der Herdecker Stadtrat ja eine Art Büste oder Plakette als Erinnerung an die Humpes in der hiesigen Innenstadt in Auftrag geben könnte. Hintergrund: 1982 wurde das Konditor-Haus abgerissen, nichts erinnert heute in Herdecke an die berühmten zwei Musikerinnen.

Als Duo Humpe & Humpe waren die Schwester Inga (links) und Annette in den 1980-er Jahren unterwegs. Foto: Peter Clay/face to face / action press

In dem Radio-Gespräch bestätigt Inga Humpe, dass sie ein „wütendes Mädchen“ war. Umso passender kam damals die Punk-Bewegung auf, so dass sie als junge Frau (nach eigenen Angaben „brav, schüchtern, nicht ausgewildert, mit großer Klappe, aber einem kleinen Herzen dahinter“) Berlin ansteuerte. Große Stadt, viel Grau und verschiedene Frauentypen als Inspiration. So landete sie schließlich in den 1980-er Jahren als Punk im Schlager.

Herdecke Wetter Literaturabend in Köln Das Buch „Wir trafen uns in einem Garten“ ist am 7. November 2019 bei Kiepenheuer & Witsch erschienen und kostet 16 Euro (ISBN: 978-3-462-05317-3). Inga Humpe stellt ihr Erstlings-Werk am Mittwoch, 18. März 2020, beim internationalen Literatur-Festival Lit.Cologne in Köln vor. Moderiert wird dieser Abend von Helene Hegemann, die auch als Autorin in Humpes Buch in Erscheinung getreten ist.

20 Jahre Zweiraumwohnung

Somit entsteht in dem Buch ein vielschichtiges Bild über eine Frau, die aus dem geordneten sowie geborgenen Zuhause weg will und nach ihrer Zeit als Sängerin der Gruppe Neonbabies 1983 mit der Wiener Band DÖF ihren ersten Hit „Codo“ veröffentlicht. Angekommen in der Neuen Deutschen Welle, geht es zeitweise mit ihrer Schwester als Duo Humpe & Humpe weiter, ehe sie nun schon seit rund 20 Jahren mit Tommi Eckhart als Elektro-Pop-Formation Zweiraumwohnung unterwegs ist. Das übrigens auch im nächsten Jahr, ein Konzert ist für den 19. März 2020 im Kölner E-Werk terminiert.