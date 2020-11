Die Hangsicherungsarbeiten zwischen Herdecke und Wetter ruhen. In den Klippen ist ein menschlicher Totenschädel gefunden worden. Das THW hilft bei der Suche in dem Gelände über dem Harkortsee.

Bei den Arbeiten zur Sicherung des Hanges in den „Klippen“ zwischen Wetter und Herdecke ist am Dienstag ein menschlicher Totenschädel gefunden worden. Die Sanierungsarbeiten ruhen nun.

Polizei und Technisches Hilfswerk sind aktuell am Hang des Harkortberges über dem Harkortsee im Einsatz, um möglicherweise noch mehr menschliche Überreste zu finden.