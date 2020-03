Das Rathaus in Wetter an der Kaiserstraße, wo NRW-Heimatministerin Ina Scharrenbach die Idee zu einem Wettbewerb hatte, landete auf Rang 18.

Heimatministerin Schönstes Rathaus steht weder in Wetter noch in Herdecke

Wetter/Herdecke. Rang 18 und 46: Weder das Rathaus in Wetter, wo die NRW-Heimatministerin den Wettbewerb startete, noch jenes in Herdecke landeten in den Top 10.

Was in Wetter begann, führte zu einem unspektakulären Ergebnis: Ina Scharrenbach, NRW-Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung, hatte während eines Besuchs in der Harkortstadt einen Aufruf gestartet. Die Bürger des Landes sollten abstimmen, wo das schönste Rathaus in Nordrhein-Westfalen steht. Antwort: Nicht in Wetter oder Herdecke, so das Ministerium.

74 Rathäuser, die ein Filmemacher dann in kurzen Videosequenzen porträtierte, hatten Einwohner nominiert. Mehr als eine halbe Million Mal wurden die Kurzvideos in verschiedenen Kanälen aufgerufen, ehe 60.272 Bürger im Internet abstimmten. Das Rathaus in Wetter landete auf Platz 18, Herdecke auf Rang 46. Die Top 10: Recklinghausen, Paderborn, Brilon, Bottrop, Remscheid, Warburg, Bocholt, Lemgo, Münster, Bonn.

Wertschätzung und positive Resonanz

„Rathäuser sind die Heimat der Demokratie vor Ort. Deshalb war Ziel der Aktion, die wertschätzende Haltung gegenüber den Kommunen und ihrer Repräsentantinnen und Repräsentanten zum Ausdruck zu bringen und damit das Zusammengehörigkeitsgefühl im Lande zu stärken. Es ging darum, deutlich zu machen: In den Rathäuser sitzen Menschen, die sich ehrenamtlich und hauptamtlich für die Bürgerinnen und Bürger einsetzen. Sie haben unseren Respekt verdient: Gerade in diesen herausfordernden Zeiten“, so Ministerin Ina Scharrenbach, die auch architektonischen Besonderheiten hervorheben wollte und angesichts der großen Beteiligung sowie positiven Resonanz meint: Ich danke allen, die sich an der Aktion beteiligt haben.“

Die Stadtverwaltung Recklinghausen erhält als Gewinner der Aktion vom Ministerium 1000 Puzzle mit jeweils 1000 Teilen mit dem Motiv des dortigen Rathauses. Der Bürgermeister kündigte an, dass der Titel nach dem Ende der Corona-Krise mit einem Bürgerfest gefeiert werden soll. „Ehrlicherweise hätte ich nicht gedacht, dass wir gegen weitaus größere Städte mit ebenfalls tollen Rathäusern eine Chance haben“, so Christoph Tesche.

Besuch in Wetter

Am 30. Juli hatte NRW-Heimatministerin Ina Scharrenbach Wetter besucht und war von der historischen Kulisse des von Gustav Vorsteher finanzierten Gebäudes an der Kaiserstraße derart beeindruckt, dass sie spontan ein Video aufnahm. „Dieses wunderbare Rathaus hat eine lange Geschichte, eine lange demokratische Tradition. Es strahlt Würde und Stolz aus“, sagte die CDU-Politikerin damals, ehe sie dann die Wettbewerbsidee am 15. September 2019 zum Internationalen Tag der Demokratie bekannt gab.

Die Videos sind noch online (https://www.mhkbg.nrw/)