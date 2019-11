Sägen, Fräsen und Steckdosen bauen: MINT-Berufe im Test

Langsam fährt der quietschgelbe Gabelstapler über den Hof der Firma KGO in Wetter. In der Fahrerkabine sitzt ein 14-jähriger Junge mit hellbraunen Haaren. Er bremst. Vorsichtig lässt er die Gabel hinunter, fährt ein Stückchen weiter vor und hebt die Palette hoch. Dann geht die Fahrt weiter. Immer an seiner Seite – ein Mitarbeiter der Firma. Nicht nur schauen, sondern ausprobieren – das sollen die Schüler der neunten Klasse der Sekundarschule in Wetter an diesem Tag.

Dabei geht es vor allem um die MINT-Bereiche Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik. 18 Schüler haben sich auf den Weg gemacht, um sich im Schrauben, Sägen, Zeichnen und weiteren Bereichen auszuprobieren. Sechs Stationen wurden dafür aufgebaut. Lieblingsstation? „Gabelstapler fahren“, sagen fast alle von ihnen.

Aus Draht drehen die Jungen kleine Motive. Foto: Ramona Richter

Anke Vucemilovic lacht. „Mit dieser Antwort habe ich gerechnet.“ Gemeinsam mit ihrem Mann leitet sie die Firma, die jährlich an den „Berufsfelderkundungstagen“ teilnimmt. Einen Tag wie diesen gab es vorher noch nicht. Schnell sind die sechs Gruppen gebildet. Nach dreißig Minuten wird die Station gewechselt. „Wir möchten den Schülern die Gelegenheit bieten, früh mit den verschiedenen Ausbildungsberufen in Kontakt zu kommen. Viele unterschätzen sich häufig, wenn es um technische Berufe geht.“

Figuren aus Draht

Oftmals seien es aber gerade die Mädchen, die Anke Vucemilovic zum Staunen bringen. „Es ist einfach toll, wie schnell sie teilweise die Aufgaben bearbeiten“, sagt sie und deutet auf den Tisch im ersten Obergeschoss. Dort liegen bunte Kunststoffleisten. An den Tischkanten befestigt, stehen kleine Handsägen und Fräsen. Schnell bauen die Schüler Buchstaben und Formen.

Herdecke Wetter Firmen-Fakten Im Jahr 1998 wurde die KGO GmbH gegründet. Heute arbeiten rund 50 Mitarbeiter in der Firma und entwickeln Industrieofenanlagen. Zu ihren Aufgabenbereichen gehören unter anderem Maschinenbau, Verfahrenstechnik, Elektrotechnik, technisches Produkt-Design sowie Chemie- und Elektrotechnik-Ingenieurswesen.

Im Erdgeschoss sitzen derweil drei Jungen an einem kleinen runden Tisch. „Hier können sie verschiedene Formen aus Draht drehen“, sagt Vucemilovic. „Ich möchte gerne einen Handy-Halter bauen“, sagt einer der Jungen und zeigt auf seine Konstruktion aus silbernem Draht. „Aber mit dem dünnen Draht ist es schwierig. Der dicke wäre wahrscheinlich stabiler gewesen.“

Wieder einige Räume weiter geht es um Konstruktionen. Für die Schüler heißt dies: Seiten bemessen und Zeichnungen erstellen. Es ist still in dem Raum. In der hinteren Ecke sitzt eine der Schülerinnen an einem großen, weißen Tisch. Langsam zeichnet sie eine lange Linie. Dann schaut sie auf. „In der Schule hatten wie einen Test, um zu schauen, wo unsere Stärken liegen. Demnach bin ich im Handwerklichen sehr gut. Ich möchte hier ausprobieren, ob es etwas für mich ist“, sagt sie.

Freiwillige Teilnahme

Sägen und Fräsen: Im ersten Obergeschoss werden kleine Figuren und Buchstaben hergestellt. Foto: Ramona Richter

Draht drehen, Steckdosen bauen, Gabelstapler fahren – in nur drei Stunden haben die Schüler alle sechs Stationen durchlaufen und die verschiedenen Berufsbilder kennengelernt – egal ob das des Produktdesigners oder das des Elektrotechnikers. „Man muss sagen, dass die Schüler sich im Vorfeld gut vorbereitet haben“, lobt Anke Vucomilovic die einzelnen Gruppen.

Bewusst habe die Firma den Kontakt mit der Schule aufgenommen. Die Teilnahme an dem Kennenlern-Tag erfolgte jedoch freiwillig. „Natürlich freue ich mich, dass auch einige Mädchen dabei sind. Als ich damals im technischen Beruf anfing, waren es nicht so viele“, so Vucomilovic.