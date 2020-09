Rampe als barrierefreie Lösung vor neuem Wahllokal in Wetter

Die Grünen Wetter um (von rechts) Karen Haltaufderheide, Mirko Dimastrogiovanni und Monika Arntzen (links) setzen sich für einen barrierefreien Zugang zum Wahllokal katholische Grundschule ein. Andreas Fischer (2. von links) von der Evangelischen Stiftung Volmarstein will am 13. September eine Rampe für Rollstuhlfahrer vor dem Gebäude in der Königstraße montieren

Wetter. Die Grünen in Wetter beklagten, dass der Zugang zum Wahllokal katholische Grundschule nicht barrierefrei ist. Eine Rampe dient als Notlösung.

Barrierefreiheit gehört in der laut Aktionsplan „menschengerechten Stadt Wetter“ zu den Dauerthemen. Natürlich auch bei der Kommunalwahl an diesem Sonntag. In diesem Zusammenhang machten die Grünen auf ein Problem aufmerksam.

Und zwar vor dem Wahllokal in der katholischen Grundschule St. Rafael. Die Einrichtung an der Königstraße ersetzt am 13. September aus Corona-Gründen das Johannes-Zauleck-Haus, wo Bürger aus jenem Teil Alt-Wetters bislang ihr Kreuzchen machen konnten. Doch die Grünen um Monika Arntzen, Karen Haltaufderheide, Norbert Klauke und Rollstuhlfahrer Mirko Dimastrogiovanni wunderten sich über diese Wahl, da das Gebäude nur über Eingänge mit vier oder fünf Treppenstufen verfügt. Wie aber sollen Menschen mit Behinderung zur Kabine kommen?

Zugang soll um 8 Uhr bereit stehen

Auf Anfragen in politischen Ausschüssen entgegnete Andreas Wagener als Wahlleiter der Stadt, dass die Wahllokale in Wetter in der Regel barrierefrei seien. Auch für die Rafael-Grundschule gibt es eine Lösung, die sich die Grünen mit dem städtischen Verantwortlichen in der Königstraße nun ansahen. Zum Termin kam auch Andreas Fischer als Haustechniker der Evangelischen Stiftung Volmarstein. Der muss am 13. September früh aufstehen. „Um 6.30 Uhr beginnt Sonntag die Montage einer Rampe und eines Handlaufs, um Menschen mit Handicap rechtzeitig den Zugang zum Wahllokal über die Treppe zu ermöglichen“, sagt Fischer. Eine Art Notlösung, die abends dann gegen 18.30 Uhr wieder verschwinden soll.

„Eine solche Rampe muss schon entsprechend lang sein, um die Stufen zu überwinden“, meint Mirko Dimastrogiovanni, der für die Grünen im Behindertenbeirat engagiert ist. Nach entsprechenden Ausmessungen kamen die Beteiligten zu dem Ergebnis, dass ein Anbringen möglich ist. „Die Rampe hat dann eine Steigung von zwölf Prozent und somit mehr als es eigentlich sein sollte, aber das dürfte in dem Falle gehen“, sagten Arntzen und Haltaufderheide, die Wagener auf ein zusätzliches Hindernis für Gehandicapte hinwiesen: Die zentrale Eingangstür im Erdgeschoss öffnet sich nach außen. „Die steht am Sonntag die ganze Zeit über offen“, erklärt der Wahlleiter entwarnend.

Begegnungsverkehr vermeiden

In Corona-Zeiten gelte es zudem, den Begegnungsverkehr auch in Wahllokalen möglichst zu vermeiden. „Hier handelt es sich um einen kleinen Wahlbezirk. Da wir in der Rafael-Schule eine andere Tür als Ausgang nutzen können, dürfte das dort klappen“, so Andreas Wagener.