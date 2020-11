Rätsel für Kinder in Wetter: Wovon träumen Bäume?

Wetter. Wie geht’s bei den Bäumen weiter, wenn die Dunkelheit über sie fällt? Kinder können die Träume der Bäume der Redaktion in Wetter schreiben.

Wenn die Sonne am Horizont untergeht und es zu dämmern beginnt, dauert es nicht mehr lang, bis der Mond die Nacht begrüßt. Habt ihr euch mal gefragt, was der Wald in der Nacht so treibt, während wir uns in die Betten kuscheln oder schlaflos im TV herumzappen? Viele Tiere schlafen, manche werden in der Nacht erst aktiv. Aber was machen eigentlich die Bäume?

Tagsüber, wenn die Sonne scheint, betreiben sie Photosynthese. Aus Wasser, Lichtenergie und in der Luft enthaltenem Kohlendioxid stellen sie den Zucker Glucose her. Diesen brauchen alle Pflanzen zum Wachsen. Die Luft, in der das Kohlendioxid enthalten ist, wird über sogenannte Stomata aufgenommen. Dabei handelt es sich um winzige Spaltöffnungen auf der Unterseite der Blätter. Die Photosynthese ist ein komplexer Prozess, der am Ende jedoch ein „Abfallprodukt“ abwirft, das für uns allerdings lebensnotwendig ist. Es handelt sich um den Sauerstoff, der durch die besagten Spaltöffnungen in die Luft abgegeben wird. Diese können im Übrigen auch den Wasserhaushalt eines Baumes regulieren, da sie sich wie ein Mund öffnen und schließen können. Da wundert es nicht, dass das griechische stomata übersetzt Mund bedeutet. Verdunstet Wasser durch die Spaltöffnungen nach außen, entsteht im Bauminneren ein Unterdruck. Dieser Sog kann Wasser entgegen seiner Schwerkraft von der Wurzel bis ins oberste Blatt ziehen (Transpirationssog).

Nachts ist das Ganze anders: Ohne Sonne keine Photosynthese und keine Zuckerproduktion. Aber auch im Dunkeln benötigen Zellen Energie. Also greift der Baum auf den Zucker zurück, den er am Tag produziert hat. Dieser Prozess wird Zellatmung oder Dunkelatmung genannt. Für die nächtliche Zuckerverarbeitung wird jedoch Sauerstoff benötigt. Tiere und Menschen atmen ihn über den Mund ein, Pflanzen über Blattöffnungen. Das Abfallprodukt bei der Zellatmung ist wie bei uns das Kohlendioxid.

Die Tag-Nacht-Bilanz zeigt jedoch, dass Bäume tagsüber mehr Sauerstoff produzieren als sie nachts verbrauchen. Und im Winter, wenn die Sauerstoffbilanz unserer Wälder geringer ausfällt als im Sommer, sorgen Winde für einen globalen Ausgleich mit den (Sub-) Tropen.

Viele Wissenschaftler haben sich darüber hinaus gefragt, ob Bäume neben der nächtlichen Zellatmung auch ein sichtbares Schlafverhalten aufweisen. So fanden sie heraus, dass offenbar nicht nur wir wohltuenden Schlaf zur Zellregeneration benötigen, sondern auch Bäume eine Pause machen. Sie sinken nachts ein wenig in sich zusammen. Bei einem Baum ab einer Höhe von fünf Metern macht diese nächtliche „Schrumpfung“ immerhin bis zu zehn Zentimeter aus. Buche, Ahorn, Eiche & Co. halten also ebenfalls ein kleines Nickerchen. Sobald die Sonne wieder hervorkommt, strecken sie sich ihr wieder entgegen.

