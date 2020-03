Herdecke Wetter Praxis an der Hauptstraße

Sonja Dell'Anna wurde 1977 in Wickede geboren, zog aber schon im Alter von drei Jahren mit ihren Eltern nach Kamen.

Sie studierte in Dortmund Rehapädagogik, arbeitete fast zehn Jahre in der Tagesklinik in Bergkamen und danach zwei Jahre mit einer Kollegin in einer Praxis in Unna.

Am 10. Februar eröffnete sie ihre eigene Praxis an der Hauptstraße in Herdecke; die Praxis ist aktuell geöffnet. „Unter Berücksichtigung der vorgegebenen Hygienemaßnahmen und eines großzügigen Sicherheitsabstands“, so Sonja Dell'Anna.

Wer nicht in die Praxis gehen möchte, kann sich per Telefon oder Video-Sitzung austauschen. Termine -Vereinbarung unter 02330/808422; Infos: www.herdecke-psychotherapie.de