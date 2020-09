Der Psychiatrie-Umbau am Gemeinschaftskrankenhaus Herdecke läuft auf vollen Touren, hier Innenarbeiten mit Auskernung und Freilegen der Kanalisation und sämtlicher Leitungen.

Umbauarbeiten Psychiatrie-Erweiterung am Gemeinschaftskrankenhaus Herdecke

Ende. Erste Veränderungen sind sichtbar: Die Umbau-Arbeiten am Gemeinschaftskrankenhaus Herdecke zur millionenschweren Psychiatrie-Erweiterung laufen.

Mit einer Mischung aus Vorfreude und Anspannung verfolgen viele die Bauarbeiten am Gemeinschaftskrankenhaus Herdecke (GKH). Der größte Arbeitgeber in der Stadt hatte im Sommer mit dem Großprojekt begonnen. Für rund acht Millionen Euro erweitert die Klinik in Westende ihre Psychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie auf 110 Betten. „Es läuft bisher alles nach Plan“, sagt GKH-Sprecherin Alexandra Schürmann auf Anfrage. „Es ist schon einiges geschafft.“ Vorteilhaft ist, dass die meisten Aktivitäten unter freiem Himmel stattfinden.

Etwa am Eingang. Auf der Seite der Bücherstube entsteht ein neuer Zugang zur Psychiatrie, im Anschluss daran bereiten die beauftragten Firmen Behandlungszimmer vor. Das erfordere entsprechende Ausschachtungsarbeiten und sorgte für das Verschwinden von Büschen. Wer wie gewohnt auf den Brunnen vor dem zentralen GKH-Portal schauen will, muss sich gedulden. „Dieser ist zwischengelagert und kehrt bald wieder zurück“, so Schürmann. Und ergänzt: „Im September stand weitgehend der Trockenbau im Vordergrund.“

Am GKH kostet die Psychiatrie-Erweiterung 4,1 Millionen Euro. Weitere Investitionen für insgesamt 56 Mio. Euro sind in Ende nach 2021 geplant.