Projekt GesundEN: Herdecker sollen gesünder werden

Es war ein etwas holpriger Start, den das Projekt GesundEN in Herdecke hinlegte. Rund 25 Bürger hatten Donnerstagabend den Weg in die Aula der Friedrich-Harkort-Schule gefunden – sogenannte lokale Akteure aus Schule, Politik und Ehrenamt. Die Veranstaltung war Auftakt eines Runden Tisches für Gesundheit in Herdecke, die Teilnehmer waren voller Tatendrang.

Gesundheitsförderung und Prävention

Projektkoordinatorin Franziska Wellmann-Peters gab anfangs eine Einführung über Eckdaten und Ziele des Projekts GesundEN, den Weg dorthin und damit verbundene Aufgaben für die Runden Tische (Satelliten), die sich in allen neun Kommunen des Ennepe-Ruhr-Kreises bilden sollen. So sollen etwa in Herdecke gesundheitsförderliche und präventive Strukturen geschaffen werden, die wiederum die Lebensverhältnisse der Herdecker verbessern sollen. „Gesundheitsförderung soll Menschen dazu befähigen, mehr Kontrolle über ihre Gesundheit zu erlangen“, heißt es. Dazu gehöre die Entwicklung konkreter Maßnahmen etwa in Schulen oder Kitas. Beispielhaft verwies Franziska Wellmann-Peters auf das „Open Sunday“-Projekt in Ennepetal: Die Stadt hatte dazu an einem Sonntag alle Turnhallen geöffnet, damit junge Menschen dort toben, spielen und Sport treiben konnten.

Willkommen in Herdecke

Sowohl Bürgermeisterin Dr. Katja Strauss-Köster als auch die ehemalige Bundestagsabgeordnete der Grünen, Irmingard Schewe-Gerigk, bekräftigten, dass das Projekt in Herdecke sehr willkommen, ja erwünscht sei. Und dass es an vielen Ecken und Enden Bedarf gebe – allein wegen der derzeitigen Pandemie stehe besonders die psychische Gesundheit vieler Bürger im Fokus.

Drei Jahre Laufzeit Das Projekt GesundEN des Landeszentrums Gesundheit Nordrhein-Westfalen (LZG) wurde bereits am 1. August 2019 gestartet und läuft bis zum 31. Juli 2022. Corona-bedingt ruhte die Umsetzung für gewisse Zeit. Nach der Auftaktveranstaltung in Herdecke erfolgt am Montag, 19. Oktober, um 17 Uhr im Veranstaltungszentrum am Bahnhof der Startschuss in Wetter: So macht sich GesundEN nun in beiden Städten auf den Weg zur Umsetzung. Für das Projekt GesundEN stehen 220.000 Euro an Fördermitteln für Personal- und Sachkosten zur Verfügung.

Um von der Theorie einen Schritt in Richtung praktische Umsetzung zu machen, waren ursprünglich Workshops an Schautafeln geplant, in denen die Teilnehmer erste Ideen und Zielgruppen hätten konkretisieren können.

Keine Workshops möglich

Doch die Corona-Schutzregeln vereitelten genau das. So gab es einen Fragebogen für jeden, der schnell ausgefüllt war. Die anschließende Diskussion offenbarte strukturelle Unklarheiten und sorgte stellenweise für Irritationen: Sollen auch Bürger mit am Runden Tisch sitzen? Wie viele Leute sollen erreicht werden? Wer entscheidet, welche Maßnahmen wichtig sind? Und für welche Zielgruppe? Und wer kümmert sich letztlich um alles? Katja Strauss-Köster machte zur letzten Frage sofort deutlich: „Wir als Verwaltung haben das Personal dafür nicht. Wenn der Kreis Träger einer solchen Maßnahme ist, muss er auch aktiv vor Ort sein.“ Ansonsten hieß es von Seiten der Projektkoordinatorin immer wieder: „Alles ist offen. Sie entscheiden, ich unterstütze.“

Bürgermeisterin sammelt Ideen

Um schließlich doch noch zu ersten griffigen Ergebnissen zu kommen, sammelte Katja Strauss-Köster kurzentschlossen durch Abfrage jedes Einzelnen Vorschläge. Demnach könnte der Runde Tisch folgende Ideen aufgreifen: niederschwellige Sportangebote für Kinder und Jugendliche, psychosoziale Präventionsangebote für Schüler, eine patientenorientierte Beratungsstelle, psychosoziale Unterstützung Ehrenamtlicher, Herz-Kreislaufprävention für Mütter, Angebote zu gesunder Ernährung für Kinder, eine Vernetzung von Vereinen und Schulen mit dem Verein ProKid sowie Angebote für Frauen, die häusliche Gewalt erleben. Ein Termin für den nächsten Runden Tisch ist noch offen.