Private Schnapsbrenner gab es einst in Wetter in großer Zahl

Wetter. Heimatforscher und Stadtarchivarin erinnern an große Brennereien in Grundschöttel und Esborn. Und an viele private Schnapsbrenner in Wetter.

Beim lockeren Plausch am Rande der Ausstellung zum 50-Jahr-Jubiläum Wetters im Stadtsaal rückte unvermittelt das Thema „Schnaps“ in den Mittelpunkt. Nicht etwa, weil es die Gesprächsteilnehmer nach einem solchen verlangte, sondern weil die Frage auftauchte, ob es in der Harkortstadt einst Brennereien gegeben habe. Georg Leber, Vize-Vorsitzender des Heimatvereins, und Stadtarchivarin Stephanie Pätzold wollten es genauer wissen, nahmen sich gern des hochprozentigen Themas an und förderten dabei Erstaunliches und durchaus Erzählenswertes sowie Sehenswertes zutage.

Müller in Grundschöttel

Ortswechsel: Zwei stattliche tönerne Schnapskrüge mit der Aufschrift „Gebrüder Müller Grundschöttel“ stehen auf dem Tisch in der Heimatstube an der Hegestraße. Georg Leber hatte sie vor gar nicht langer Zeit von einer älteren Dame aus Volmarstein geschenkt bekommen. „Wie man sieht“, sagt der passionierte Heimatforscher und zeigt auf die Krüge, „gab es in Grundschöttel die Brennerei Müller. Und zwar zwischen oberer Heilkenstraße und Goethestraße, also hinter der heutigen Provinzialversicherung.“ Ein ganzes Kapitel ist dieser Brennerei auch im Heimatbuch „Alte Schätze unvergessen“ von Friedrich Thörner und Karl Bösse gewidmet.

Darin heißt es: „Schnaps aus Müllers Brennerei gehörte einst zu den beliebtesten alkoholischen Getränken weit und breit.“ Gegründet wurde sie demnach um 1870. „Das zur Brennerei nötige Wasser wurde von einem Brunnen bezogen, der mitten in jenem Teich stand, der einmal gegenüber dem Sanatorium, dem früheren Knappschaftsheim, direkt an der Straße lag. Ältere Mitbürger werden sich noch an diesen Brunnen in ,Müllers Teich’ erinnern, dessen Wasser von besonders guter Qualität war’“, heißt es in dem Heimatbuch weiter. Und Georg Leber weiß, „dass Müllers Teich später als Badeteich genutzt wurde“.

Dieser Stich von Karl Bösse zeigt die Kornbrennerei Müller in Grundschöttel. Foto: Repro: Elisabeth Semme

Ostermann in Esborn

Auch in Esborn hatte es bereits in den 1920er Jahren eine Brennerei gegeben: „Ich habe Rechnungen von der Dampf-Kornbranntweinbrennerei W. Ostermann von vor 100 Jahren. Dass es dort eine Brennerei gab, war neu für mich“, erzählt Georg Leber. Und er weiß, dass es ungefähr zur gleichen Zeit in Esborn einen Bürger namens Carl Escher gab, „der damals sogar schon Eversbusch verkaufte. Die haben also nicht nur ihren eigenen Schnaps getrunken, sondern auch auswärtigen“, sagt Leber und schmunzelt. Er vermutet, dass Carl Escher in Esborn einst ein Kolonialwarengeschäft betrieben hatte.

Nur verkaufen, nicht ausschenken

Stadtarchivarin Stephanie Pätzold indes kann von einer weiteren Brennerei berichten, über die ein Verwaltungsdokument aus dem Jahr 1879 vorliegt: „Eduard Brenschede hat in größerem Stil gebrannt, weswegen er sich die Kessel genehmigen lassen musste.“ Zudem gab es nach ihren Recherchen „viele Leute, die privat gebrannt und dann das Recht beim Ordnungsamt erworben haben, den Branntwein in geschlossenen Flaschen herzustellen und zu verkaufen“. Stephanie Pätzold: „Das haben in den 1940er, 50er und 60er Jahren sehr viele Wetteraner gemacht. Mehr als ich gedacht hätte. Sie durften den Schnaps aber nur verkaufen, nicht ausschenken.“

Mäßigungsvereine

Dass es einst offenbar nicht nur viele Bürger gab, die Schnaps brannten und tranken, sondern auch eine Gegenbewegung, weiß die Stadtarchivarin ebenfalls zu berichten: „Ab der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts entstanden Mäßigungs- und Abstinenzvereine. Wann immer man eine Zeitung aus der Zeit um 1900 aufschlägt, ist darin etwas über Abstinenzvereine zu finden.“

„Rettung vor Trunksucht“

In einer Anzeige in der Ruhrtal-Zeitung vom 7. Februar 1900 etwa wird unter der Überschrift „Rettung vor Trunksucht“ für eine ärztliche Methode geworben, die eben dabei behilflich sein soll. Stephanie Pätzold hat diesbezüglich auch Interessantes über den großen Industriepionier Friedrich Harkort herausgefunden: „Er hatte weniger die Gesundheit, als vielmehr die Finanzen im Blick.“ Tatsächlich schreibt er 1856 in einer Abhandlung über Armenwesen, Kranken- und Invalidenkassen: „Anstatt täglich zwei Pfennig für Schnaps zu verausgaben, lege man solche in die Sparkasse und nach 42 Jahren ist daraus ein Kapital von 161 Thaler erwachsen!“