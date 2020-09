Präparierte Salami-Köder in Alt-Wetter: Tierärztin warnt

Wetter. Tierärztin Julia Drowatzky mahnt Tierhalter zur Vorsicht: Eine Anwohnerin der Gartenstraße hatte präparierte Köder gefunden.

„Diese präparierten Köder wurden Samstagabend in der Gartenstraße gefunden“, sagt Tierärztin Julia Drowatzky und deutet auf drei verschnürte Salami-Päckchen in einer Porzellanschale. Eine Anwohnerin der Gartenstraße hatte sie entdeckt und ihr gebracht. Gefunden wurden sie in der Gartenstraße 43, 69 und 77. „Es handelt sich um Salamischeiben, die gefaltet und mit Darm umwickelt sind. Im Inneren befindet sich ein weißes Pulver“, so die Tierärztin, die nicht weiß, um welche Substanz es sich bei dem Pulver handelt und ob diese tatsächlich giftig ist.

Von Menschenhand gemacht

„Auf jeden Fall ist es etwas von Menschenhand Präpariertes und offensichtlich dazu gemacht, Tieren zu schaden. So etwas hat ja keiner mal eben so verloren. Und selbst wenn es sich bei dem weißen Pulver um keine giftige Substanz handelt, dienen solche Köder dazu, Leute zu verunsichern und zu erschrecken“, sagt Julia Drowatzky. Zumal der Vierbeiner der Anwohnerin vor einiger Zeit – ebenfalls in der Gartenstraße – mit Holzsplittern versetztes Hackfleisch aufgenommen, aber zum Glück wieder ausgespuckt habe. Julia Drowatzky hat die Salami-Köder jetzt eingefroren, „für den Fall der Fälle, wenn doch mal ein Tier zu Schaden kommt“.

Tierhalter sollen vorsichtig sein

Vor diesem Hintergrund appelliert sie nun an Tierbesitzer: „Seien Sie vorsichtig, nehmen Sie solche Köder auf und tauschen Sie sich mit anderen Tierbesitzern aus. Es ist gut, wenn man als Tierhalter über derlei Vorgänge informiert ist.“