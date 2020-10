In Herdecke gibt es bereits ein gut funktionierendes Kinder- und Jugendparlament.

SPD-Vorstoß Politik in Wetter - Jugend soll mitmischen

Wetter. Kinder und Jugendliche haben einen eigenen Blick auf ihre Stadt. Deswegen sollen sie in Wetter künftig mehr mitmischen.

Jusos und SPD-Fraktion in Wetter beantragen die Einrichtung eines Kinder- und Jugendparlamentes in Wetter. In der Begründung ihres Antrags heißt es: „In vielen Kommunen gibt es bereits Kinder- und Jugendparlamente, die Kindern und Jugendlichen die Möglichkeit bieten, Vorschläge zu erörtern und zu erarbeiten, die dann durch die Politik beraten und umgesetzt werden können. Die Jugend sieht Dinge oftmals mit einem etwas anderen Blick als die etablierte Kommunalpolitik. Deshalb ist es wichtig, von dieser Seite Anregungen zu bekommen.“

Das Kinder- und Jugendparlament könnte in der konkreten Umsetzung eine unabhängige, überparteiliche, politische Interessensvertretung der Kinder und Jugendlichen in Wetter darstellen. Es verträte Interessen der Wetteraner Jugend gegenüber der Politik, der Stadtverwaltung und der Öffentlichkeit. Die Mitglieder würden in den Schulen und Jugendorganisationen (über den Stadtjugendring) gewählt.

Zielsetzung: Die Kinder und Jugendlichen diskutieren aktuelle Fragestellungen rund um die Themen Schule, Jugendhilfe, Sport- und Freizeitmöglichkeiten etc. und erarbeiten gemeinsame Positionen, die sie dann gegenüber der Stadt und der Politik vertreten. Das Kinder- und Jugendparlament verfügt über Rederecht in den Ausschüssen und kann auch vom Stadtrat gehört werden. Im Haushalt wird ein entsprechender Etatposten geschaffen.