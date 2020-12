Plan für Fällungen kranker städtischer Bäume im Winter steht

Fällungen sehr geschwächter bzw. abgestorbener und stark geschädigter städtischer Bäume in diesem Winter sowie Ersatz- und Neupflanzungen kündigte Andreas Schliepkorte, Leiter der Technischen Betriebe Herdecke (TBH), im Ausschuss für Umwelt, Klima und Sicherheit an. Die Bäume müssten dabei überwiegend aus Verkehrssicherheitsgründen entnommen werden. Für die Ersatzpflanzungen, die am Ort oder anderer Stelle vorgenommen werden, wähle die Verwaltung Baumarten, die mit Stressfaktoren wie Trockenheit, Hitze oder Überschwemmungen zurechtkommen. Neben einigen heimischen Baumarten seien dies sogenannte Zukunftsbäume.

Eschen im Westender Weg

Auf dem Plan wichtiger Fällungen in diesem Winter stehen demnach zwei weitere Eschen aus der Eschenreihe des Westender Weges. Einige der Bäume, die an Eschentriebsterben erkrankt und langsam abgestorben waren, wurden bereits gefällt. Die Baumreihe werde, wie im Frühjahr begonnen, durch eine resistente Eschenart ergänzt.

Pappel am Bleichstein

Gefällt werden soll auch die 40 Meter hohe Pappel am Bleichstein, die schon im letzten Winter eingekürzt werden musste, um sie noch für eine gewisse Zeit zu erhalten. Mittlerweile sei einer der zwei Stämmlinge abgestorben, so Schliepkorte, sodass die Standsicherheit nicht mehr gewährleistet werden könne: „An dem hoch frequentierten Standort kann der Baum nicht länger erhalten werden.“ Eine weitere Gefährdung stelle ein Ausbruch des Baums für die Gasleitungen, die in dem Gelände verlaufen, dar. Eine Ersatzpflanzung vor Ort sei hier nicht möglich.

Sehr geschwächt ist auch die Linde auf Höhe Hauptstraße 18, ein weiterer Erhalt nicht länger möglich. Der Baum wird vor Ort ersetzt. Eine zweite, größere Linde mit einem Stammumfang von 1,60 Metern muss an der Zeppelinstraße entfernt werden. Sie sei ebenfalls stark abgängig, sprich: sie ist über einen längeren Zeitraum allmählich abgestorben. Eine Ersatzpflanzung ist vor Ort geplant.

Götterbaum im Nackenhof

Ein etwa zwölf Meter hoher Götterbaum im Nackenhof muss ebenfalls wegen des stark abgängigen Zustands entfernt werden. Der Baum wird vor Ort durch einen großkronigen ersetzt. Am Bleichsteinparkplatz wurde letztes Jahr ein abgängiger Ahorn gefällt und ersetzt. Dort stehen drei weitere abgängige Ahorne, die gefällt werden müssen. Sie werden ebenfalls vor Ort ersetzt.

Zwei trockene Jahre

Patrick Wicker (CDU) merkte an, dass es gefühlt viele allmählich absterbende Bäume gebe und wollte wissen, ob es einen Zusammenhang mit der Trockenheit der letzten Jahre gebe. Andreas Schliepkorte nickte: „Das ist auch unser Eindruck, zumal wir zwei extrem trockene Jahre hinter uns haben. Deswegen werden wir bei Neupflanzungen robustere Sorten einsetzen.“

Ausschussvorsitzender Andreas Disselnkötter (Grüne) fragte nach einer Ersatzpflanzung für die stadtbildprägende Blutbuche neben der Sparkasse, die im Oktober gefällt worden war. Andreas Schliepkorte versicherte: „Wir wollen am Standort neu pflanzen und werden die Sparkasse beraten, damit dort wieder ein großkroniger Baum gepflanzt wird.“