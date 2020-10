Pfarrer aus Wetter setzt auf fromme Hoffnung

Warm anziehen gilt im Moment nicht nur in Bezug auf die Kleidung. Pfarrer Johann-Christian Grote aus Wetter hilft dabei ein frommes Lied.

Nach einem zu warmen September bläst uns ein kräftiger Wind entgegen. Regen und niedrige Temperaturen erinnern uns daran, dass Herbst ist. Ungemütlich ist es draußen. Und auch sonst haben wir mit tatsächlichen und gefühlten Widerständen zu kämpfen.





Die Infektionszahlen steigen wieder, und der Corona-Virus wird uns noch lange begleiten. Die Folgen der Pandemie machen uns zu schaffen. Vereinsamung, wirtschaftliche Not und eine insgesamt unsichere Stimmung prägen unser Leben. Wir haben mehr Fragen als Antworten, und all unser Planen in Wetter geschieht unter Vorbehalt.





Auch die weltpolitische Lage kann uns Sorgen machen: Der Konflikt um Bergkarabach und die bevorstehenden Präsidentschaftswahlen in den Vereinigten Staaten von Amerika verunsichern uns. Mit Phantasie und Tatkraft stemmen viele Menschen sich gegen diese Großwetterlage und gegen unsere gedrückte Stimmung.





Viel Gutes geschieht im Verborgenen, Wetteraner und Herdecker helfen und unterstützen einander. Wir müssen uns warm anziehen und geduldig Rücksicht aufeinander nehmen. Wir können uns selbst und die Schwachen schützen, wir brauchen uns nicht von anderen Menschen oder den Medien verrückt machen lassen.





Bei allen persönlichen und gesellschaftlichen Herausforderungen gilt: Wir haben viele Möglichkeiten uns zu schützen und einander zu helfen. Und doch führt die Situation uns vor Augen, dass nicht wir den Lauf unseres Lebens oder der Geschichte in der Hand haben. Wir wissen den Weg manchmal nicht, wir spüren den Gegenwind und kämpfen gegen ihn an.





Mir kommt in diesen Tagen manchmal ein 1901 von Hedwig von Redern gedichtetes frommes Lied in den Sinn. In beinahe naiver Zuversicht nimmt es menschliche Unsicherheit auf und abschließend dichtet sie „Drum wart ich still, dein Wort ist ohne Trug, du weißt den Weg für mich, das ist genug.“.





Ich wünsche uns solches Gottvertrauen und die Kraft zum Gebet. Möge Gott uns und unsere Welt behüten!

Johann-Christian Grote ist Pfarrer der evangelisch-reformierten Kirchengemeinde in Wetter