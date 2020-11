Pfarrer aus Herdecke: Gedenken an 9. November verpflichtet

Anti-Jüdisches ist nicht neu und war auch nicht immer fern der Kirche. Pfarrer Horst Hoffmann findet sein Vorbild in Dietrich Bonhoeffer.

Nur wer für die Juden schreit, darf auch gregorianisch singen.“ Dieser Satz Dietrich Bonhoeffers hat sich eingeprägt. In der Reichspogromnacht unterstreicht Bonhoeffer in seiner Bibel in Psalm 74, Vers 8 den Satz: „Sie verbrennen alle Gotteshäuser im Land“, setzt daneben das Datum 9. November 1938 und notiert „Kein Prophet predigt mehr“.





Mit scharfem Blick erkennt er die Abgründe antijudaistischer Tradition und antisemitischer Umtriebe. Hatte doch schon Martin Luther, wahrlich als Kind seiner Zeit, dieses antijudaistische Feuer geschürt. „Wider die Juden und ihre Lügen“ heißt seine Schrift, aus der man eine Handreichung für die Reichspogromnacht herauslesen kann: ihre Synagogen sollen brennen. Nein, der 9. November 1938 war kein plötzlich hereinbrechendes Fatum, sondern hat eine lange Vorgeschichte. Das Judensau-Relief an der Schlosskirche zu Wittenberg gibt davon Zeugnis. Es ist gut und richtig, dass dieses schändliche Werk aktuell gut erklärt, aber nicht entfernt wird, so als habe es diese unsägliche Tradition in der kirchlichen Vergangenheit nicht gegeben.

Zwei Tage vor dem Gedenken an diesen schwarzen Tag schauen wir auf die Realität in unserem Land, in Europa und anderen Teilen der Welt. Mit Erschrecken sehen wir, dass sich erneut ein Antisemitismus speist. Linke Autonome, Rechtsradikale, Verschwörungstheoretiker, radikale Muslime, hier geborene, aber auch Migranten und Flüchtlinge sowie Konvertiten fügen sich zu einem gefährlichen Gemisch, das auch vor Gewalt nicht zurückschreckt. Der Angriff auf die Synagoge in Halle, terroristische Attacken in Paris und Wien sowie das Gefasel von einer jüdischen Weltverschwörung sind beredtes Zeichen für diese aktuelle Realität.

Ich erlebe täglich, dass Schüler muslimischer Herkunft die Existenz des Staates Israel vehement bestreiten, die Juden zur Not gewaltsam von dort vertreiben und den Staat Palästina, den es geschichtlich nie gegeben hat, wieder errichten wollen. Sie behaupten eine westliche Verschwörung gegen die Palästinenser und den Islam. Sicher nicht alle, aber auch nicht wenige weigern sich, terroristische Anschläge zu verurteilen.





Wir sind bei aller Solidarität mit dem Judentum und dem Staat Israel selbstverständlich verpflichtet, auch die Politik der Regierung Israels kritisch in den Blick zu nehmen und Menschenrechtsverletzungen zu verurteilen. Wir haben uns als Christen aber antisemitischer Hetze in den Weg zu stellen. Die Synode der rheinischen Kirche hat 1980 die Errichtung des Staates Israel theologisch als Zeichen der bleibenden Treue Gottes gegenüber seinem Volk gewertet. Der oben zitierte Satz Bonhoeffers hat uns daher im Gedenken an die Reichspogromnacht nicht nur Erinnerung, sondern bleibendes Vermächtnis zu sein. Wenn nicht jetzt, wann dann? Angesichts der Komplexität der politischen Verhältnisse, der bedrängenden tagesaktuellen Situation und der wachsenden Ungewissheiten für die Zukunft bleibt ein weiteres Wort Dietrich Bonhoeffers an seine Kirche zu erinnern. „Unser Christsein wird heute nur in zweierlei bestehen, im Beten und im Tun des Gerechten unter den Menschen.“

Dr. Horst Hoffmann lebt in Herdecke-Ende und ist Pfarrer am Mulvany Berufskolleg in Herne