Paul Schlenga ist mit 19 jüngstes Ratsmitglied in Wetter

„Ich wurde von Anfang an ernst genommen und gehört“, sagt Paul Schlenga. Genau das ist es, was ihn auch im Rückblick bekräftigt, vor anderthalb Jahren alles richtig gemacht zu haben. Da nämlich ist er Mitglied der Grünen geworden. Seit der Kommunalwahl im September hat Paul Schlenga ein Ratsmandat. Und ist mit gerade einmal 19 Jahren Wetters jüngstes Ratsmitglied.

Erst Abi, dann Uni

Nach dem Abi begann Paul Schlenga im Oktober 2019 ein Lehramtsstudium fürs Gymnasium (Fächer Informatik und Geschichte), stellte aber schnell fest, dass das nicht seinen Vorstellungen entsprach. Weil ein Studienwechsel erst zum Wintersemester 2020/21 möglich war, absolvierte er ein Praktikum an der Grundschule St. Rafael, betreute dort Hausaufgaben und brachte am Gymnasium zugewanderten Kindern Deutsch bei. In dieser Woche beginnt nun sein neues Studium Lehramt für die Grundschule in Wuppertal.

Protest oder Politik?

Die Proteste rund um die Urheberrechte im Frühjahr 2019 verfolgte Paul Schlenga ganz intensiv: „Da habe ich gemerkt, dass ich mich stärker für Politik interessiere. Die Fridays-for-Future-Bewegung hat das noch verstärkt. Nach der Europawahl im Mai bin ich dann zu den Grünen gegangen. Von den Altparteien war ich nach den Debatten sehr enttäuscht. Und so gab es für mich zwei Möglichkeiten – entweder aus Protest zu Die Partei zu gehen, oder zu den Grünen zu gehen, um etwas zu bewirken.“ Er entschied sich für Letzteres, füllte den Mitgliedsantrag aus, ging zum Neumitgliedertreffen. Von Fraktionssprecherin Karen Haltaufderheide sei dann eine Einladung zu einer Fraktionssitzung gekommen, „weil man da den Ortsverband am besten kennenlernt. Ich bin hingegangen und gleich geblieben.“

Erste Idee gleich umgesetzt

Zwar sei es am Anfang von den Themen her, Straßenbau und Haushalt standen im Fokus, ziemlich langatmig und trocken gewesen. „Aber von den Prozessen her war es so, wie ich es mir gedacht hatte.“ Eineinhalb Jahre ist das jetzt her, und der 19-Jährige erinnert sich noch gut an die erste Idee, die er in die Runde der Grünen-Politiker einbrachte: „Ich habe angeregt, einen Social-Media-Account auch über Facebook hinaus einzurichten, weil junge Leute eher auf Twitter und Instagram unterwegs sind. Das wurde angenommen, und ich habe das dann umgesetzt. Seitdem betreue ich den Auftritt der Grünen auf diesen beiden Kanälen.“

Wahlkampf und Wahl

Als die Diskussion um einen Stand beim Seefest 2019 aufkam, habe es zunächst geheißen, dass die Partei dies mangels Personal nicht stemmen könne. „Aber es sind vor mir ein paar Neue eingetreten, mit mir mein Freund Niels Wagener und danach weitere Leute“, berichtet Paul. Da gab es dann genug tatkräftige Mitglieder, so dass sie gemeinsam einen Seefest-Stand auf die Beine stellen konnten: „Anpacken galt also von Anfang an.“ Das nächste einschneidende Erlebnis waren der Wahlkampf und die Wahl: „Ich habe viele neue Leute kennengelernt, wir haben fast in jeden Briefkasten der Stadt Flyer eingeworfen, jede Woche Marktstände gemacht und Spielplatzsprechstunden angeboten.“ Für die Wahl wurde er auf Listenplatz 6 gesetzt. „Wir haben geschlechtergetrennte Listenplätze. Das bedeutet, die geraden gehen an die Männer, die ungeraden an die Frauen. Ich war damit quasi der dritte Mann hinter Jürgen Uebelgünn und Norbert Klauke“, so der Nachwuchs-Politiker. Das sehr gute Ergebnis der Grünen und der Listenplatz bescherten ihm schließlich sein Ratsmandat.

Schulpolitik steht ganz oben

„Die Schulpolitik liegt mir besonders am Herzen; deswegen würde ich gern im Schulausschuss mitarbeiten. Auch um die Digitalisierung im Schul- und Verwaltungswesen würde ich mich gerne kümmern“, freut er sich auf die politische Arbeit. Aktuell ist Paul Schlenga auch noch Vorsitzender der vor sechs Wochen gegründeten Grünen Jugend Wetter. „Bei der ersten Sitzung waren wir nur vier, jetzt sind schon neun Leute dabei. Wir wollten Info-Veranstaltungen machen und ein Kinder- und Jugendparlament installieren. Das gestaltet sich jetzt durch Corona erstmal alles schwierig“, so der 19-Jährige. Vor dem Hintergrund, dass er nun ein Ratsmandat hat, will er aber vom Vorsitz der Grünen Jugend zurücktreten.

Zeitintensiver Nebenjob

Für seine Hobbies wird Paul Schlenga in Zukunft nicht mehr ganz so viel Zeit haben – das weiß er nur zu gut. Denn Ratsarbeit ist zeitintensiv in Anbetracht all der Themen und Sachverhalte, in die Lokalpolitiker sich einarbeiten oder für die sie sich auf dem neuesten Wissens- und Entwicklungsstand halten müssen. Fakt ist: Der Lehramtsstudent freut sich auf die politische Arbeit. Und: „Ich habe jetzt fünf Jahre einen gesicherten Nebenjob“, sagt er und lacht. „Wobei wir Grünen ja viel an die Partei abtreten.“

Zur Person

Paul Schlenga, geb. 23. Juni 2001, hat 2019 am Geschwister-Scholl-Gymnasium Abi gemacht (Leistungskurse Deutsch und Geschichte).

Neben Politik sind Videospiele und das Theater seine Hobbies. Seit vier Jahren gehört er dem Ensemble des Herdecker Stiftsplatztheaters an, spielte davor aber auch schon am Hagener Theater.

Seit seinem 16. Lebensjahr jobbte er zudem als Betreuer auf dem städtischen Bauspielplatz, den er selbst seit seinem siebten Lebensjahr besuchte.

Für die Electronic Sports League arbeitete er bei großen E-Sport-Turnieren u.a. in Hamburg und Köln; in diesem Jahr jobbte er als Administrator bei Online-Turnieren.