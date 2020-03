Pastor aus Wetter: Wir brauchen Lösungen und schnelle Hilfe

In der Flüchlingspolitik ist Mut gefragt. Mut für Menschen. Das schreibt Pastor Dennis Sommer aus Wetter-Grundschöttel.

Schon seit einigen Tagen beschäftigen mich die Worte vom Wort zum Sonntag vom 7. März. Pastorin Annette Behnken betrachtete die Menschlichkeit an den Grenzen der EU und ermahnt die Politiker ihre Werte zu überprüfen. Und in mir klingen vor allem die zwei Worte „bedingungslose Hilfe“ nach. Die Situation, in der wir uns international gesellschaftlich und politisch befinden, ist komplex. Sie lässt keine einfachen Lösungen zu. Und doch fordert sie klare Worte und Werte, nach denen wir handeln.





Menschen leiden Not. Menschen brauchen Hilfe und bekommen sie nicht oder nicht sofort, weil mit ihnen und über sie verhandelt wird. Das ist nicht richtig. Politik sollte nicht mit Menschen, sondern für Menschen gemacht werden. Aus der Überzeugung heraus, dass Not mit Hilfe begegnet wird. Dass diese Hilfe bedingungslos sein soll, können einige Menschen nicht denken. Da hängen uns Erfahrungen und Auswertungen der letzten Jahre seit 2015 in den Knochen. Da spüren wir, dass nach wie vor die Ursachen zu wenig angepackt wurden und genau das vom rechten Rand und rechtspopulistischen Stimmen angemahnt und immer wieder hochgeholt wird.





Und dennoch gibt es noch den anderen Blick auf die Situation. Den Blick auf die Menschen, die an den Grenzen zurückgehalten werden oder in den Zelten auf Lesbos leben und menschenunwürdig behandelt werden. Und denen können wir diesen Vorwurf nicht machen. Mit ihnen können wir nicht handeln oder über sie diskutieren. Für sie brauchen wir Lösungen, und sie brauchen schnelle Hilfe und zwar bedingungslos.





Diese Bedingungslosigkeit fordert vor allem Mut. Ein Mut, der sich aller Unsicherheit bewusst ist. Aber auch einen Mut, der weiß, wie gut er ist, weil er für Menschen ist. Da, wo mir dieser Mut fehlt, habe ich einen Glauben. Da, wo ich unsicher bin, kenne ich einen Gott, der mir schon immer meinen Blick vor allem auf die Situationen und Menschen in der Welt gelenkt hat, die Hilfe brauchen und unterdrückt werden. Das hat er seit Jahrtausenden gemacht. Und auch wenn wir Menschen da nicht immer die richtigen Entscheidungen getroffen haben, so ist dieser Blick nicht falsch.





Ich finde ihn richtig und mutig:

„Weil die Elenden Gewalt leiden und die Armen seufzen, will ich jetzt aufstehen“, spricht der Herr, „ich will Hilfe schaffen dem, der sich danach sehnt.“ – Psalm 12,6

Der Autor der Kolumne, Dennis Sommer, ist Pastor in der evangelisch-freikirchlichen Gemeinde in Grundschöttel