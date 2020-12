Pastor aus Wetter über das Wohl der Anderen

Pastor Dennis Sommer aus Wetter denkt über die eigenen Nöte und das Wohl der Anderen nach.

In diesem Jahr habe ich immer wieder über neue Ankündigungen, Informationen zu unserem Gemeindeleben oder in großen Mailverteilern einen Vers aus der Bibel aus dem Brief an die Philipper geschrieben. Er geht so: Jeder soll auch auf das Wohl der anderen bedacht sein, nicht nur auf das eigene Wohl (Phil 2,4).

Dieses Wohl der Anderen hat uns seit März noch mal ganz anders beschäftigt. Ja ich weiß es ist schon viel zu Corona geschrieben worden, aber ich möchte mit Ihnen in dieser Kolumne teilen, was ich aus dem letzten Jahr mit Corona gelernt habe. Und zwar im Bezug auf das Wohl der Anderen: Zu Anfang dachte ich, dass es eine gute innere Haltung oder ein guter ethischer Maßstab ist, den wir mit unseren Ankündigungen und nötigen Einschränkungen verbinden. Es geht um das Wohl der Anderen. Das kann man doch hoffentlich verstehen. Und ist es nicht auch zutiefst christlich? Ja klar. Aber zu dem Zeitpunkt wusste noch keiner, welche Länge diese herausfordernde Zeit hat und wie herausfordernd eine lange Zeit sein kann.

Ich selber erlebte Quarantäne-Maßnahmen, sprach mit überraschten Erkrankten, völlig erschöpften Pflege-Mitarbeiter*innen und Maßnahmen-Kritiker*innen, die diese Haltung - das Wohl der Anderen zu sehen - in ihren Herausforderungen nur sehr schwer einnehmen konnten oder wollten.

Mir selber ging es hier und da auch so. Ich merkte, wie in mir die eigenen Sorgen, Ängste und Nöte den Blick auf mich verschoben, und das teilte ich offensichtlich mit vielen Menschen. Ich habe daran gelernt, dass es richtig ist, auf sich zu gucken. Und gleichzeitig ist es richtig, das Wohl der Anderen in den Blick zu nehmen. Ich habe auch gelernt, dass zwischen diesen beiden Wahrheiten viel Frust liegt. Dass ich gerne auf einen Sitz wollte, der Ich oder Ihr heißt. Aber dazwischen ist anstrengend und unklar und schwierig.

Und dann schaute ich fast am Ende dieses Jahres erneut auf diesen Vers und entdeckte: Das kleine „auch“. Ja, es scheint zumindest in Texten der Bibel schon immer diesen Sitz zwischen den Stühlen zu geben. Oder anders gesagt: Die Balance zwischen Ich und Ihr war schon immer eine Herausforderung, aber auch eine Freiheit. Auch Jesus hat immer wieder Leute herausgefordert, nicht beim prinzipiellen Ich zu bleiben, sondern sich die Freiheit zu behalten, den Anderen zu sehen.

Also ja, das ist christlich. Aber da, wo ich denke, nur da oder hier, nur bei MIR oder nur bei dem ANDEREN richtig zu sein, da scheint es nicht zu funktionieren. Das ist unfrei und auf Dauer nicht nur anstrengend, sondern abstoßend. Also bitte ich die Anderen um mich herum, auch auf mich zu achten, mir zu helfen, die Balance zu halten, und ich achte auf die Anderen. Klingt simpel, ist herausfordernd, fühlt sich aber wahr an. Für die Freiheit und für die Einheit.

Dennis Sommer ist Pastor der Evangelisch-freikirchlichen Gemeinde in Grundschöttel