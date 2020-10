Optimale Versorgung von Schlaganfällen in Klinik in Herdecke

Herdecke. Das interdisziplinäre Neurozentrum des Gemeinschaftskrankenhauses in Herdecke spielt in der oberen Liga der Spezialzentren mit.

Rund 600 Menschen mit einem akuten Schlaganfall werden pro Jahr auf der Stroke Unit des Neurozentrums am Gemeinschaftskrankenhaus Herdecke behandelt. Bei etwa 120 von ihnen wird eine Thrombolyse (das Blutgerinnsel wird mithilfe von Medikamenten aufgelöst) durchgeführt, ca. 70 Schlaganfallpatientinnen und -patienten erhalten eine mechanische Thrombektomie (das Gerinnsel wird über einen Katheter entfernt). Damit spielt das interdisziplinäre Neurozentrum des Gemeinschaftskrankenhauses in der oberen Liga der Spezialzentren mit.

Im Frühjahr 2020 durfte das Team des Gemeinschaftskrankenhaus zwei neue Leitende Ärzte begrüßen (PD Dr. med. Jens-Christian Altenbernd, (Neuro)-Radiologie; Dr. med. Sebastian Schimrigk, Neurologie). Zudem ist mit Prof. Dr. Jens Eyding als Leiter der Stroke Unit ein weiterer Schlaganfallspezialist hinzugekommen, so dass nun auch in Kooperation mit den Abteilungen für Neurochirurgie und Neurologische Frührehabilitation das gesamte Spektrum der Schlaganfallbehandlung abgedeckt ist. Als einziges Neurozentrum im Ennepe-Ruhr Kreis steht das Gemeinschaftskrankenhaus allen Bewohnerinnen und Bewohnern des Kreises als Behandlungsort zur Verfügung. Dies findet u. a. Ausdruck in der Integration des GKH in das Neurovaskuläre Netz Ruhr-Ost, in dem die Zusammenarbeit aller Kliniken des östlichen Ruhrgebietes geregelt wird, die an der Versorgung von Schlaganfallpatienten teilnehmen. Dass diese Versorgung in Deutschland auch durch diese Netzwerkbildung auf höchstem Niveau erfolgt, konnte kürzlich in einer u.a. von Prof. Eyding herausgegebenen Schwerpunktausgabe der Zeitschrift „Der Nervenarzt“ gezeigt werden, dem offiziellen Organ der Deutschen Gesellschaft für Neurologie. Im Dezember soll die Stroke Unit des GKH als überregionale Schlaganfallspezialstation von der Deutschen Schlaganfall Gesellschaft rezertifiziert werden.