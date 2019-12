Herdecke. Für das Neujahrskonzert mit Claudia Hirschfeld und Tenor Johannes Groß im Ruhrfestsaal verlost die Redaktion Freikarten.

Neujahrskonzert im Ruhrfestsaal Herdecke

Mehrmals war Claudia Hirschfeld mit ihrer Wersi Showorgel schon erfolgreich im Herdecker Ruhrfestsaal zu Gast und begeisterte mit ihrem virtuosen Spiel und ihrer sympathischen Ausstrahlung.

Am Samstag, 4. Januar, kommt sie zu einem weiteren Neujahrskonzert in den Zweibrücker Hof und präsentiert dabei mit dem Dortmunder Startenor Johannes Groß einen musikalischen Gast der Extraklasse. Gemeinsam werden die beiden ein Programm aufführen, das von Wiener Walzern,Märschen und Ouvertüren bis zu beliebten Tenorarien reichen wird.

Johannes Groß ist Gründer und Kopf der wohl bekanntesten deutschen Tenorformation, der German Tenors und singt seit Jahrzehnten auf der ganzen Welt. In allen großen Konzertsälen hat er seine Tenorstimme bereits erschallen lassen.

Johannes Groß gilt nach Aussage von Michael Rhodes (Gesangslehrer von Jonas Kaufmann) „ausgestattet mit dem notwendigen baritonalen Fundament und der strahlenden tenoralen Höhe sowie dem anscheinend mühelosen Durchhaltevermögen“ als einer der letzten echten deutschen Heldentenöre.

Bekanntheit hat er auch als einziger Gesangslehrer von Johannes Heesters erlangt: Im Alter von fast 100 Jahren nahm die Show-Legende bei Johannes Groß Unterricht.

Seit 30 Jahren unterwegs

Claudia Hirschfeld ist seit über 30 Jahren professionell als Organistin und Keyboarderin unterwegs und zählt zu den absoluten Superstars an ihrem Instrument. In ganz Europa, aber auch in Nord- und Südamerika sowie Arabien und China hat sie schon erfolgreich in die Tasten gegriffen, aber auch bei vielen TV-Auftritten für Furore gesorgt. Zahlreiche Produktionen auf CD und DVD sind zudem Zeugnis ihrer unermüdlichen Schaffenskraft.

Neben ihrer Tätigkeit als Solistin hat sich Claudia Hirschfeld auch als „Orchester“ für namhafte Sänger, Chöre und Instrumentalsolisten einen Namen gemacht und arbeitet dabei unter anderem intensiv mit Weltstars wie René Kollo, Eva Lind, der Trompetenlegende Walter Scholz zusammen.

Das Neujahrskonzert im Ruhrfestsaal in Herdecke beginnt am Samstag, 4. Januar, um 15.30 Uhr.

