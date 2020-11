Neues Mini-Kloster in Wetter hilft Baptisten durch Pandemie

„Seit neustem hat Grundschöttel ein Kloster“, heißt es seitens der evangelischen-freikirchlichen Gemeinde Grundschöttel . Und dieses Kloster ist wahrscheinlich das kleinste in ganz NRW. Da wegen der Corona-Pandemie größere Veranstaltungen vermieden werden sollten, finden schon seit geraumer Zeit die Gottesdienste der Baptistengemeinde im Online-Format statt. In Präsenz treffen sich die Gemeindemitglieder aktuell nicht. Einigen Gläubigen fehlte jedoch der spezielle Raum für Gebete. Kurzerhand funktionierte daraufhin die Gemeinde einen kleinen Raum der alten Kapelle in einen Klosterraum um. So ist es dort nun wieder möglich, an einem besonderen Ort mit Gott in Kontakt zu treten.

Idee kam aus der Gemeinde

Auch für die Kirchengemeinden und deren Mitglieder ist die derzeitige Situation keine leichte. Doch auch hier macht, wie vielerorts, die Not erfinderisch. Immer wieder haben Gemeindemitglieder gute Ideen, um ein Stück Normalität zu schaffen.

So auch Heidrun Pollok, die in einer kleinen Nische der alten Kapelle das Potenzial für ein kleines Kloster gesehen hatte. „Bei der Idee von Frau Pollok ging es darum, dass es trotz fehlender Präsenzveranstaltungen schön wäre, einen Raum zu haben, in dem man Gott ganz analog begegnen kann“, erklärt Pastor Dennis Sommer . Mit der Idee lief sie beim Pastor offene Türen ein. „Wir versuchen, alle Menschen der Gesellschaft mit einzubeziehen. Auch die, die vielleicht nicht so digital sind und da nicht mitkommen“, so Sommer.

Auszeit vom Alltag

In dem kleinen Kloster, das eigentlich eine Art Zwischenraum zum großen Saal der alten Kapelle ist, finden die Gläubigen nun eine Kerze, ein Kreuz, ein Pult und ein Buch, in dem sie ihre Gedanken niederschreiben können. Ebenso liegen Texte zur Ermutigung bereit. So können beispielsweise Eltern, wenn sie ihre Kinder in die Kita gebracht haben, oder Menschen vor dem Arztbesuch kurz einmal eine Auszeit vom Alltag in Anspruch nehmen und im kleinen Kloster neue Energie tanken. „Ich höre von Gemeindemitgliedern, dass es ihnen gut tut“, erklärt Pastor Sommer.

Kloster wird gut angenommen

Um die Menschen über das kleine Kloster zu informieren, hat die Gemeinde schon an der Grundschötteler Straße ein Schild aufgestellt. Und tatsächlich finden viele Gläubige den Weg ins neue Kloster. „Wir bekommen über Social Media und viele andere Kanäle Rückmeldung, dass viele Leute die Idee gut finden“, freut sich Pastor Sommer. Auch das ausliegende Buch ist schon gut gefüllt mit Anmerkungen und Gedanken der Besucher. Ob das Mini-Kloster auch über den November hinaus noch bestehen bleibt, ist noch nicht ganz sicher: „Das hängt auch alles damit zusammen, wie es mit den Gottesdiensten weiter geht. Es ist aber nicht ausgeschlossen, dass wir das verlängern“, blickt Dennis Sommer voraus.