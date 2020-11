Neue Masche: Sparkasse in Wetter warnt vor Betrügern

Anrufe von der Sparkasse soll es geben. Beispielsweise um einen Termin zu vereinbaren. Nachfragen der Sparkasse am Telefon zum Kontostand oder dem eigenen Geburtstag sollten die Angerufenen stutzig machen: „Nie sensible Daten am Telefon verraten“, warnt die Sparkasse Gevelsberg-Wetter. Der Grund: Es gibt aktuelle Fälle, in denen sich ein Betrüger als Mitarbeiter der Sparkasse ausgibt und den Kunden vorgaukelt, er müsse Daten abgleichen.

Kontonummer, Kontostand, Datum der letzten Buchung oder auch den Inhalt eines Schließfaches hat der Unbekannte bei Sparkassenkunden auskundschaften wollen. Dabei war er um Erklärungen nicht verlegen. In einem Fall sagte er beispielsweise, dass wegen eines Betrugsfalles eine Überprüfung des Kontostandes erforderlich sei. In einem anderen Fall hatte eine Auszubildende angeblich unerlaubt Zugriff auf Schließfächer genommen.

Dunkelziffer nicht klar

„Wir fragen unsere Kunden weder nach PINs oder Passwörtern noch nach dem Inhalt möglicher Tresorfächer“, stellt Thomas Theile klar. Er ist Leiter des Vorstandsstabes der Sparkasse Gevelsberg-Wetter. Den Kunden, die den unbekannten Frager auflaufen ließen und sich danach bei der Sparkasse gemeldet haben, scheint diese Zurückhaltung bei echten Sparkassenmitarbeitern bewusst gewesen zu sein. Wie viele andere aber hatten auch solche Anrufe und haben die ein oder andere Antwort gegeben, ohne dass sich auf ihren Konten bislang Verdächtiges getan hat?

„Die spielen auf Zeit“, weiß Thomas Theile über die Strategie der Betrüger. Erst einmal erkunden sie, wo sich ein Nachhaken lohnt. Und dann kann es sein, dass sich wieder „die Sparkasse“ meldet, die den Kunden dann ja mit ganz viel Wissen über ihn selbst beruhigen kann, bevor es um den eigentlichen Betrugsversuch geht.

Wenn nach PIN oder Passwort gefragt werde, könne es sich nur um einen Betrüger handeln. „Es ist erschreckend, mit welcher Dreistigkeit immer wieder versucht wird, arglosen Menschen unter Vorspiegelung vermeintlicher ,Gefahren’ sensible Daten zu entlocken, um sie anschließend finanziell zu schädigen“, so Thomas Theile weiter.

Für Infos zu Betrugsmaschen an Haustür und Telefon verweist die Sparkasse auf die Kriminalprävention der Polizei unter www.polizei-beratung.de. Wer einen fingierten Anruf vermutet, sollte sich umgehend bei der Sparkasse unter 02335/83-0 melden.

