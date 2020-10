Neue Kita in Herdecke wartet auf schnellen Umzug

Herdecke. Der Start in Corona-Zeiten war nicht einfach. Obwohl der Einzug der Kita in Herdecke noch frisch ist, wartet sie bereits auf einen Umzug.

Dort, wo jetzt die 3 bis 6-jährigen Kinder in ihrer Gruppe spielen und toben, war bis vor kurzem der Ballettraum der Musikschule, und der große Flur des Eingangsbereiches wurde kurzerhand zur Bewegungsfläche für die Jüngsten umfunktioniert. Das Mobiliar besteht aus Leihgaben anderer GVS-Kitas: Janet Maria Lach, die Einrichtungsleitung der neuen Kindertagesstätte des GVS, muss mit ihrem elfköpfigen Team ein wenig improvisieren.

Eigentlich sollten alle längst im neu errichteten Gebäudeteil an der Goethestraße eingezogen sein. Mängel im Brandschutz verhindern jedoch weiter den Umzug in den neuen und modernen Kindergarten. Aus diesem Grund befindet sich die Kindertagesstätte mit 70 Kindern zwischen einem und sechs Jahren aktuell noch in den Räumen der ehemaligen Vinkenbergschule. Ein Problem ist das aber nicht.

Planung und Eingewöhnung schwierig

Dass das neue Gebäude nicht rechtzeitig fertig geworden ist, war nicht die einzige Herausforderung, die Lach mit ihrem Team zu meistern hatte. „Wir mussten alle 70 Kinder gleichzeitig eingewöhnen. Normalerweise kommen ja immer nur einige neue Kinder dazu. Dann ist die Eingewöhnung einfacher. Hier waren aber alle neu“, sagt die Erzieherin. Zusätzlich eröffnete die Kita am 4. August, also in dem Zeitraum, in dem der Regelbetrieb wegen der Coronapandemie noch eingeschränkt war. Das machte die Sache nicht einfacher: „Wir mussten die Kinder dann in Etappen und zu speziellen Zeiten eingewöhnen. Das war schon deutlich erschwert,“ erinnert sich Lach heute, „wir haben das aber gut organisiert.“ Erst seit dem 17. August arbeiten die Kitas wieder im Regelbetrieb.

Jetzt warten alle auf den nächsten Umzug in die neue Einrichtung: „Wir hoffen, dass wir noch in diesem Jahr umziehen können. Sicher ist das aber nicht,“ sagt Janet Maria Lach.

Der Kindergarten bewohnt mit seinen vier Gruppen das Erdgeschoss der alten Vinkenberg-Grundschule. Im Obergeschoss befindet sich noch die Musikschule. In die Quere kommt man sich aber nicht: „Ich höre ganz selten mal ein wenig Klavier. Aber das finde ich eher schön als störend,“ erklärt Lach. Und auch ansonsten mangelt es dem Kindergarten an nichts. Altersgerechtes Spielzeug in großen Mengen, verschiedene Fahrzeuge, wie Dreirad oder Laufrad und auch eine Lese- und Puppenecke – alles ist vorhanden. Und einen Spielplatz gibt es in einigen Metern Entfernung auch.

Bewegungsraum kommt

„Wir haben uns hier gut eingelebt, das ist wirklich eine gute Alternative. Natürlich freuen wir uns aber trotzdem auf den Umzug“, sagt die Einrichtungsleitung. Im neuen Gebäude wird es dann wesentlich mehr Platz und modern ausgestattete Räume geben. Die Möbel werden gerade gefertigt. „Dort wird es dann auch einen professionellen Bewegungsraum, ähnlich einer Turnhalle, geben,“ so Lach. Die Schwerpunkte der Kita liegen auf Bewegung und Gesundheit. „Bewegung und Partizipation der Kinder ist uns wichtig. Sie sollen nach ihren Interessen und Bedürfnissen spielen können“, sagt Lach.

Eltern arbeiten gut mit

Für die Kinder, so scheint es, hat die temporäre Ausweichlösung keinerlei Nachteile. Einige Eltern fragen aber trotzdem, wie es weitergeht: „Es wird dann schon mal gefragt, wann wir denn umziehen. Letztlich sind aber alle Eltern kooperativ und unterstützen uns und helfen, wo sie können. Viele sind sogar überrascht, dass wir das hier so gut umsetzen können“, freut sich Lach. Einige Eltern haben sogar Spielzeug oder den Sand für den Sandkasten gespendet. Die Hilfsbereitschaft sei sehr groß. Angst vor dem Umzug in die neuen Räumlichkeiten hat Janet Maria Lach nicht: „Wir freuen uns und hoffen, dass das dann alles reibungslos klappt“, sagt sie und ergänzt: „Ich bin aber auch sehr dankbar, dass wir alle zusammen hier sein können. Wären wir in anderen Gebäuden untergebracht worden, hätte es sein können, dass wir unsere Gruppen hätten trennen müssen.“ Jetzt warten alle gemeinsam auf die auf die erfolgreiche Brandschutzabnahme und den Umzugstermin.