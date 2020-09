Für die Bücherkiste am Bushäuschen in Grundschöttel wird ein Name gesucht.

Gesellschaft Name gesucht für Bücherkiste am Bushäuschen in Wetter

Alles läuft gut mit der „Bücherkiste am Dorfplätzchen in Grundschöttel“ in Wetter. Wäre der Name nicht so lang...

Der Ort ist markant neben dem zudem mit Büchern bemalten Bushäuschen an der Grundschötteler Straße. Und gut frequentiert ist der Bücherschrank zum kostenlosen Rausnehmen und Reinstellen von Büchern in Grundschöttel ebenfalls. Aber auch gut ein Jahr nach Aufstellung des Regalschranks gibt es immer noch keinen knackigen Namen. „Bücherkiste am Dorfplätzchen in Grundschöttel“ ist den Initiatoren des öffentlichen Bücherschranks ein paar Worte zu lang. Vielleicht lässt sich ja jemand bei einem Besuch an der Haltestelle inspirieren und nennt Gerhard Thiele unter 02335/66221 oder in der Lokalredaktion unter 02335/9708612 einen Vorschlag für die Bücherkiste am Bushäuschen.