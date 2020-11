Nach Party Haltestelle demoliert: Wetteraner vor Gericht

Die toxische Mischung aus Alkohol und Drogen weckte bei einem jungen Wetteraner offenbar Zerstörungswut. Der 22-Jährige soll ein Bushaltestellen-Häuschen demoliert haben. Nun begann sein Prozess wegen Sachbeschädigung vor dem hiesigen Amtsgericht. Dort wollte er die Tat nicht in Abrede stellen. Nur, erinnern konnte er sich an den Vorfall in der Sommernacht auch nicht.

Riesiger Scherbenhaufen

Laut Anklage sorgte der Nachtschwärmer in den frühen Morgenstunden des 5. Juli an der Bushaltestelle an der Ruhrstraße für lautes Getöse, einen riesigen Scherbenhaufen und nicht zuletzt auch für reichlich Sachschaden.

Zunächst, so der Vorwurf gegen den 22-Jährigen, trat der einen Mülleimer aus der Verankerung und benutzte den als Werkzeug, um auf eine Glasscheibe des Bushaltestellen-Häuschen einzuschlagen. Augenscheinlich mit dem gewünscht Effekt: Das Glas ging zu Bruch. Ein Augenzeuge rief die Polizei, beschrieb den Täter, und bei dem handelte es sich offenbar um den Wetteraner, der, so stellte es sich wenig später heraus, in dieser Nacht nicht nur 1,8 Promille Alkohol im Blut hatte, sondern unter anderem auch noch unter dem Einfluss von Cannabis und Kokain stand.

Keine Erinnerung

Betreten erschien er nun zu seiner Verhandlung vor dem hiesigen Amtsgericht und versuchte erst gar nicht, die Tat zu leugnen. Gestehen konnte er sie aber auch nicht. Er sei auf einer Party gewesen. „Ich habe wohl etwas konsumiert. Ich weiß kaum noch etwas von dem Abend.“ Er könne sich nur noch daran erinnern, dass er sich ein Taxi zur Ruhrstraße bestellt habe. Alles Weitere liege im Dunkeln.

„Ich habe einen Filmriss“, betonte er verlegen. Er wisse noch nicht einmal mehr, was er in der Nacht für Kleidung getragen habe. „Ich nehme alles auf mich“, erklärte er dennoch und deutete damit an, selbst eher keine Zweifel an seiner Täterschaft zu hegen. Vielmehr machte ihm augenscheinlich zu schaffen, so aus der Rolle gefallen zu sein. „Ansonsten bin ich ein friedlicher Mensch. Das bin ich nicht“, beteuerte er beschämt.

Zwischenfall in Stammkneipe

Strafrichter Christoph Labenski hakte nach, wie es denn derzeit eigentlich mit dem Drogenkonsum des Angeklagten stehe. Der versicherte, dem Kokain nunmehr komplett abgeschworen zu haben. Und das, so gab er mit durchaus verblüffender Offenheit zu, mit sehr gutem Grund. Kurz nach der Sache mit der Bushaltestelle habe es einen zweiten Zwischenfall in seiner Stammkneipe gegeben – Rangelei und anschließender Rauswurf inklusive. Und auch bei der Gelegenheit habe er unter dem Einfluss von Kokain gestanden. Deshalb rühre er das Zeug nicht mehr an.

Zeugenaussage unverzichtbar

Nun hätte das Gericht an sich das Protokoll der Vernehmung des Zeugen bei der Polizei verlesen können. Doch das erwies sich als nicht möglich, weil der Wetteraner nicht anwaltlich vertreten war. Um die Ereignisse der Julinacht aber vollständig aufklären zu können und der Angeklagte offensichtlich kein Licht ins Dunkel bringen kann, konnte auf die Angaben des Zeugen nicht verzichtet werden. Zumal der unter Umständen auch etwas zu dem Zustand des Randalierers sagen kann. Aus diesem Grund wurde die Verhandlung unterbrochen und wird in absehbarer Zeit mit der Aussage fortgesetzt.