Nach Feuer bei EZM in Wengern steht Produktion nicht still

Brandursache bei EZM weiter unklar

Rauch zog auch in andere Hallen

Produktion steht nicht still

Auch vier Tage nach dem Großbrand bei der Edelstahlzieherei Mark in Wengern (EZM) ist die Ursache weiter unklar. Man gehe von einem technischen Defekt aus, hieß es am Montag aus dem Unternehmen. Die Untersuchungen würden fortgesetzt. Auch die Schadenshöhe lasse sich noch nicht beziffern. Zwar seien die benachbarten Hallen nicht mittelbar von dem Feuer betroffen gewesen, aber Material und Maschinen seien dennoch in Mitleidenschaft gezogen. Sachverständige der Versicherung würden die Schäden erfassen und bewerten.

2000 Quadratmeter große Halle in Wengern brennt

Rückblick: In der Nacht zu vergangenem Freitag brach bei EZM im Gewerbegebiet Auf der Bleiche 26 in einer etwa 2000 Quadratmeter großen Werkshalle ein Feuer aus. „Mitarbeiter hatten den Brand in der Beize entdeckt, waren jedoch nicht in der Lage, ihn mit Feuerlöschern unter Kontrolle zu bringen“, erklärte die Firma nun in einer Mitteilung zur Brandnacht. Zur Erklärung: In den Beizbecken wird der Stahl vor der Verarbeitung gereinigt. Die Freiwillige Feuerwehr Wetter, unterstützt von Feuerwehren aus Witten, Hagen und Herdecke, bekämpfte das Feuer und konnte ein Übergreifen der Flammen auf die benachbarten Hallen verhindern. Zu Spitzenzeiten waren bis zu 100 Einsatzkräfte inklusive Polizei und Rettungsdienst vor Ort. Zwei Feuerwehrleute wurden bei den Löscharbeiten leicht verletzt: Die Feuerwehrfrau aus Wetter und der Feuerwehrmann aus Witten konnten aber am frühen Freitagnachmittag das Krankenhaus wieder verlassen. „Sie konnten schon nach Hause zurückkehren“, hatte Feuerwehrsprecher Patric Poblotzki der Redaktion direkt mitgeteilt.

Glutnester in den Trümmern

Nach guten drei Stunden meldete der Einsatzleiter „Feuer unter Kontrolle“. Immer wieder aufflammende Glutnester in den Trümmern der eingestürzten Halle wurden über die Drehleiter abgelöscht. Zur Entsorgung des kontaminierten Löschwassers, das in zwei großen Becken auf dem Firmengelände aufgefangen wurde, beauftragte die Geschäftsführung ein Entsorgungsunternehmen.

Feuerwehr muss noch einmal löschen

Nach gut 17 Stunden war der Einsatz Auf der Bleiche am Freitag dann zunächst beendet worden. Am Abend des selben Tages gegen 21 Uhr kontrollierte die Löscheinheit Wengern den Brandort noch einmal. Zu der Zeit gab es keinen Grund für weitere Maßnahmen. In der Nacht zu Samstag flackerte dann aber gegen 1 Uhr ein Glutnest noch einmal auf, so dass die ehrenamtlichen Helfer doch noch einmal eingreifen mussten.

Sie brachten alles schnell unter Kontrolle; der Einsatz war ebenso schnell wieder beendet. Neben den Einsatzkräften von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei waren auch Vertreter der unteren Wasserbehörde, der Bezirksregierung Arnsberg und des Ruhrverbandes vor Ort, ebenso wie der Kreisbrandmeister, Bürgermeister Frank Hasenberg und Mitglieder der Geschäftsführung, um sich ein Bild der Lage zu verschaffen.

Rauch in andere Hallen gezogen

„Wir sind sehr froh, dass keiner unserer Mitarbeiter verletzt wurde“, so Geschäftsführer Dr. Kai Eck in einem ersten Statement nach der Brandnacht. Feuerschutzwände zwischen den Werkshallen hätten laut EZM der Feuerwehr wertvolle Zeit beim Kampf gegen die Flammen verschafft. Allerdings seien Rauch und Dampf auch in benachbarte Hallen des Unternehmens gezogen. Seit Samstag sei eine Fachfirma mit 15 Mitarbeitern vor Ort, um Maschinen und Material zu reinigen. Dr. Kai Eck weiter: „Unser großer Vorteil ist, dass wir eine zweite Beize auf unserem ehemaligen Gelände in Werdohl betreiben. Durch die verstärkte Nutzung dieser zweiten Beize können wir einen Produktionsstillstand vermeiden und unsere Kunden fristgerecht beliefern.“