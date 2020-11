Musikschulen in Wetter und Herdecke wieder geöffnet

Herdecke/Wetter. Die Freude in den Musikschulen ist groß, dass Präsenzunterricht nun wieder erlaubt ist. Aber nicht für alle Musikschüler. So sieht es vor Ort aus.

Eigentlich sollten nach der Corona-Schutzverordnung vom 30. Oktober auch die Musikschulen in Gänze schließen. Nach großem öffentlichem Druck fand in der vergangenen Woche jedoch ein Umdenken statt. Das Land NRW hatte eine Präzisierung der Verordnung vorgenommen, die den Präsenzunterricht in den Musikschulen, seit dem vergangenen Donnerstag, in großen Teilen nun doch erlaubt. In Wetter und Herdecke freut man sich über diese Möglichkeiten.

Argument Bildungsauftrag

Das Unverständnis für die auferlegten Schließungen der Musikschulen war groß. Der Verband der Musikschulen und einige Musiklehrer haben regelrecht für den Unterricht in Präsenz gekämpft. In vielen Bundesländern wurden Petitionen gestartet, die schnell tausende von Unterstützerunterschriften generierten. Inzwischen änderten auch andere Länder die Schutzverordnung und öffneten ihre Musikschulen wieder. Ob sich die Regierungen der Länder von den vielen Petitionen beeindrucken ließ, bleibt jedoch offen. Vielmehr gilt wohl das Argument, dass Musikschulen dem allgemeinen Bildungsauftrag dienen und somit ähnlich wie Schulen zu behandeln sind – das jedenfalls ist ein wiederkehrendes Argument in der Debatte gewesen.

„Musikunterricht ist in meinen Augen Bildungsunterricht. Ich war erschrocken, dass man, obwohl man den Bildungsbereich aufrechterhalten will, die Musikschulen zum Freizeitbereich zählt und schließen wollte. Ich bin sehr froh über diese Klarstellung“, erklärt Marcus Boenig, Geschäftsführer des Kulturvereins Lichtburg in Wetter, der auch die Musikschule betreibt.

Hohe Hygienemaßnahmen

Ferner schien das Verbot auch aus der Perspektive des Infektionsschutzes unplausibel. „Wir haben umfangreiche Schutzmaßnahmen. Es war nicht klar, wieso ganze Schulklassen unterrichtet werden dürfen und wir schließen sollten. Wir können viel Abstand gewährleisten und haben sehr disziplinierte Schüler“, so Ulrike Dittmar-Dretzler, Leiterin der Herdecker Musikschule. Wie akribisch auf Hygiene geachtet wird, wird am Beispiel des Klavierunterrichts klar. „Die Schüler spielen mit Handschuhen und Mundschutz. Zusätzlich wird das Instrument nach jeder Einheit desinfiziert“, erklärt Dittmar-Dretzler. Auch bei der Musikschule Wetter halten sich alle an die vorgeschriebenen Hygienemaßnahmen. „Es gibt ein Hygienekonzept, welches wir schon seit dem März in Absprache mit der Stadt umsetzen. Wir verhalten uns regelkonform“, versichert Marcus Boenig.

Online-Unterricht geht weiter

Schon im ersten Lockdown, Anfang des Jahres, improvisierten viele Musikschulen. In Herdecke gab es in dieser Zeit vor allem Online-Unterricht. Ganz darauf verzichten wird man diesmal auch nicht. „Wenn Schüler nicht kommen möchten, weil sie eventuell Risikopatienten zuhause haben oder selbst in Quarantäne sind, dann können diese sich online zuschalten“, so Dittmar-Dretzler. Diese Form des Unterrichts kann man in Herdecke anbieten, da die Musikschule gut ausgestattet ist und über eine gute Internetanbindung verfügt. „Wir haben schon im Frühjahr viele Erfahrungen damit machen können. Online-Unterricht war damals die Rettung für uns“, so die Leiterin der Herdecker Musikschule. In Wetter sind solche Formen des Unterrichts grundsätzlich möglich, werden aber im Detail mit dem jeweiligen Lehrer individuell vereinbart. „Wir machen möglich, was geht. Und das schon seit dem 16. März, immer in individueller Absprache mit den Eltern. Ich bedanke mich für die große Flexibilität unserer Lehrer und für das Verständnis der Eltern“, sagt Boenig.

Virtuelle Chorprobe

Nicht alles darf wieder im Präsenzunterricht stattfinden. Größere Menschenansammlungen müssen natürlich auch weiterhin verhindert werden. Aus diesem Grund trifft sich der erfolgreiche Chor aus Wetter, der „Heartchoir“, zu virtuellen Probestunden über verschiedene Online-Formate. Auch Orchester oder andere mehrköpfige bzw. mehrstimmige Ensembles dürfen noch nicht in Präsenz proben. Bis dahin sind aber alle erstmal froh, dass zumindest einiges wieder für die Teilnehmer vor Ort angeboten werden darf.