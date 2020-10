Corona Mitarbeiterin in Kita in Wetter hat Corona - Test für Kinder

Wetter/Ennepe-Ruhr. Weil eine Mitarbeiterin der Kita Fröbelstraße in Wetter positiv getestet wurde, geraten jetzt alle Kinder aus ihrer Gruppe ins Blickfeld.

Ermittlungen laufen derzeit an der Kita Fröbelstraße in Wetter. Dort ist eine Mitarbeiterin positiv auf Corona getestet worden. Die Kinder der von ihr betreuten Gruppe wurden komplett als enge Kontaktpersonen eingestuft und werden nun auf das Virus getestet.

Im EN-Kreis gibt es aktuell 932 bestätigte Corona-Fälle (Stand Dienstag, 9 Uhr), 830 davon gelten als genesen. Die Zahl der Infektionen ist innerhalb der letzten 24 Stunden um fünf gestiegen. In den Krankenhäusern im Kreis sind derzeit drei Patienten mit Corona-Infektion in stationärer Behandlung. Alle werden intensivmedizinisch betreut, einer beatmet. Von den aktuell 87 Erkrankten wohnen in Herdecke sechs und in Wetter zwei.

Krisenstab: Warnsignal

Die Sieben-Tage-Inzidenz, also die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen, liegt im Kreisgebiet bei 22.48 (Vortag 23,1). Auch wenn der Inzidenzwert zu Beginn der Woche leicht gesunken ist, wiederholt der Krisenstab im Schwelmer Kreishaus seinen Aufruf an alle Bürger, beruflich und privat die bekannten Regeln und Vorgaben zu beachten: „Ein Plus von mehr als 100 Infektionen in den letzten 14 Tagen sollte für jeden ein Warnsignal sein.“