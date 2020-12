Arne Cremer (links) hat in Herdecke neue Wanderwege mit den Bezeichnungen H1 bis H6 ausgezeichnet. Mit der Hilfe von Sponsoren erschien nun die dazugehörige Wanderkarte, die Bürger kostenlos an einigen Stellen im Stadtgebiet erhalten

Freizeit Mit neuer Wanderkarte sieben Strecken in Herdecke erkunden

Herdecke. Initiator Arne Cremer ist froh, dass nach viel ehrenamtlicher Arbeit nun eine Wanderkarte mit neuen Strecken in Herdecke kostenlos bereit steht.

Für den Spätsommer angekündigt, jetzt im Winter vollendet: Die lang ersehnte Wanderkarte mit sechs Strecken, die Arne Cremer ehrenamtlich über viele Monate erarbeitet hat, liegt nun vor. 5000 Exemplare gibt es kostenlos an einigen Stellen im Stadtgebiet, so dass sich Herdecker nun während des Lockdowns und in der Weihnachtszeit mit einem Plan auf den Weg machen könnten.

„Auch bei uns im Tourismus-Büro hat es schon viele Anfragen zur Wanderkarte gegeben“, berichtet der städtische Amtsleiter Osita Uchegbu bei der Vorstellung des druckfrischen Faltplans. Arne Cremer wiederum sagt im Beisein der Sponsoren erleichtert: „Endlich ist es soweit!“

Mehr als zwei Jahre ist es her, als die Idee für neue Strecken entstand. Im Fokus: zentral erreichbare Routen, die im besten Fall Rundwege sein sollten. Ergebnis: Die Routen mit den Markierungen H1 bis H6 sind fünf, acht, zwölf, 15, 18 sowie 22 Kilometer lang. Gehzeit: zwischen einer und bis zu sechs Stunden in moderatem Tempo. Schwierigkeitsgrad: von leicht bis schwer. Für die gemeinsame Zusammenführung aller Strecken wählte Initiator Cremer das Ufer am Zweibrücker Hof als Ausgangspunkt aus. „Diese Lage ist für einen Einstieg auch wegen der komfortablen Parkplatzsituation in der Herdecker Innenstadt sehr zentral.“ Dazu befinde sich der Bushalt Hengsteyseestraße mit vielen Anschlüssen nur wenige Meter entfernt.

Nach dem ersten Schritt, dem Anlegen sowie vielfachen Markieren der sechs Wanderwege, und der zweiten Stufe (Einpflegen im Internet unter www.ich-geh-wandern.de im Mai) rundet die faltbare Karte das Projekt nun ab. Kein leichtes Unterfangen, sagt Cremer: Das Genehmigungsverfahren für digitalisierte Strecken war demnach aufwendig. Wegen mehrerer Widersprüche, unter anderem wegen eines neu angelegten Naturschutzgebiets oberhalb des Harkortsees, musste er Routen mehrfach ändern. Schließlich konnte er die endgültigen Wegeführungen elektronisch mit detaillierten Beschreibungen und hinterlegten Fotos ins Internet einpflegen.

Viel bei Gestaltung zu berücksichtigen

Zur dritten Stufe des Wanderprojekts kam Mediengestalter Martin Schulz (Printmediaservice) mit ins Boot, der die Karte erstellte und vieles beachten musste. Die unterschiedlichen Farben der jeweiligen Wanderrouten sollten kräftig und wegweisend wirken, ohne kleinere Straßen zur besseren Orientierung zu überdecken. Zudem sollten die Darstellung der Buslinien mit den dazugehörigen Haltestellen und die Anlegestellen der Seefähren einen Mehrwert bieten. Schulz nahm auch den bereits bestehenden Herdecker Rundweg mit 27 Kilometern Länge in den Plan mit auf.

„Aus verschiedenen Gründen hat sich die Fertigstellung verzögert“, so Martin Schulz. Der Mediengestalter hat die faltbare Karte mit einer eigenen Legende, Erläuterungen, Fotos von interessanten Aussichtspunkten und Sehenswürdigkeiten gestaltet. Hinzu kommen Informationen zur jeweiligen Geschichte sowie eine Wanderkarte in kleinerem Maßstab, um alle Wege auf einen Blick sehen zu können. Nicht zu vergessen der QR-Code, der zur Internetseite der Stadt Herdecke verlinkt, auf der alle Wege zusätzlich elektronisch verzeichnet sind. Bei Regen kann die Karte nach dem Scannen des Codes somit getrost in der Jackentasche verbleiben.

Nach monatelangem Tüfteln, Layouten und Nachbearbeiten kann Martin Schulz stolz auf das Resultat seiner Mühen blicken. „Die Arbeit war zeitintensiv, hat aber auch Spaß gemacht“, so der Mediengestalter. Das bestätigt Arne Cremer und denkt dabei an die Markierungen an den Wegen. „Da kam ich mit einigen Spaziergängern ins Gespräch und erfuhr, dass die unser Projekt gutheißen.“

Ein besonderes Lob erhielt der Initiator von der örtlichen Gruppe des Sauerländischen Gebirgsvereins. „Arne Cremer hat auch Markierungen auf unseren bzw. bestehenden Wegen nachgezeichnet, so dass wir dank seines Engagements nun diesbezüglich auf einem guten und aktuellen Stand sind“, meint Jörg Walbert, Vorsitzender des SGV Herdecke.

Dank der Sponsoren ist die Wanderkarte nun kostenlos erhältlich, und zwar ab sofort im Hotel Zweibrücker Hof, bei der Stadtverwaltung, beim SGV Herdecke oder beim Heimat- und Verkehrsverein. Auch die heimische Buchhandlung in der Hauptstraße (ab Mittwoch geschlossen) hat Exemplare.