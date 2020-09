Mit Kultur Einzelhandel auch in Wetter und Herdecke stärken

Späte Ladenöffnung im Doppelpack

Das verwirrt. Die Werbegemeinschaft Herdecke kündigte kürzlich für diesen Freitag, 2. Oktober, ein „Late-Night-Shopping“ von 18 bis 21 Uhr an, quasi als Ersatz nach der Absage des verkaufsoffenen Sonntags zwei Tage später. Bereits am Freitag, 25. September, hatten aber bereits Geschäfte zusätzlich von 18 bis 22 Uhr geöffnet, und zwar Pasta Passion, Corner N°34, Hillebrand, Sanni 7, Käse & mehr, Reichel, Unique, Vinos y mas, Pieper, Amy and Friends sowie Leuchtfeuer.

„Diese Aktion war schon länger als Wiederholung des erfolgreichen Late-Night-Shoppings vom 15. November 2019 geplant“, erklärt Bettina Reichel als Inhaberin von Modegeschäften den Hintergrund. Sie und andere öffnen am neuen Termin (2. Oktober) abends aber nicht. „Das ist für einige zu kurzfristig, was die Planung angeht.“ Am 6. November und 4. Dezember wollen Reichel und Co. dann beim Late-Night-Shopping wieder teilnehmen.