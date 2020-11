Mit Herdecker Häuschen gegen den Corona-Blues

Annette (links) und Eva Kunst mit „Herdecker Häuschen“ vor ihrem Atelier in der Hauptstraße.

Wenn ein Lichtlein brennt, ist’s bei Annette und Eva Kunst in Herdecke nicht mehr weit bis Advent.

Die Schwestern Annette und Eva Kunst sind mit ihrem Kunstraum „das atelier“ in die Hauptstraße 44 umgezogen. Zuvor hatten sie ihre Kunst in Acryl und Aquarell knapp sieben Jahre in einem kleinen Atelier auf dem Stiftsplatz direkt neben der Stiftsbrennerei Habbel präsentiert.

„Mit unseren ,Herdecker Häuschen im Licht’ möchten wir den Menschen gerade in dieser aktuell sehr angespannten Zeit etwas mitgeben, das bei ihnen zu Hause Behaglichkeit, Wärme und Freude ausstrahlt und verbreitet“, erklären die Kunstmalerinnen.

Da der Herdecker Weihnachtsmarkt nicht stattfinden kann, haben sie ihren eigenen kleinen Markt im „das atelier“ eingerichtet.