Wetter/Herdecke. Die Sekundarschule am See in Wetter und die Werner-Richard-Grundschule in Herdecke kooperieren für ein gemeinsames Lernen.

MINT-Kooperation: Jugendliche Schüler werden zu Lehrern

Mit einem Blick zurück auf ein ganz besonderes Projekt starten Thomas Rosenthal, Leiter der Sekundarschule am See, und einige seiner Kollegen in die Weihnachtsferien. Gemeinsames Lernen in altersgemischten Gruppen kann Erfolge maximieren – ein Phänomen, das in der Lernpsychologie schon lange bekannt ist. „Aber wie kann man diese wissenschaftliche Erkenntnis in unsere Schulstruktur einbetten?“, fragten sich vor kurzem sowohl die Pädagogen der Schule am See (SAS) als weiterführende Sekundarschule als auch die Herdecker Werner Richard Schule (WRS) als Grundschule und begannen daraufhin ein gemeinsames Projekt.

Beide Schulen sind in einem überregionalen Netzwerk mit dem Schwerpunkt MINT (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften, Technik) in Kooperation mit dem ZDI (Gemeinschaftsoffensive „Zukunft durch Innovation.NRW“) organisiert – und genau dort reifte die Projektidee in den Köpfen der Lehrer Nadja Zerlin und Sebastian Kirch (WRS) sowie Robin Illner (SAS): Die Schülerinnen und Schüler des dritten Jahrgangs der Werner Richard Schule besuchen die Schülerinnen und Schüler des neunten Jahrgangs der Schule am See. Auch ein Thema war schnell gefunden: gemeinsame Experimente zum Thema „Schwimmen, Schweben und Sinken“.

Einfache Experimente

Umgesetzt wurde dieser Plan nun vor wenigen Wochen. Mit einfachen physikalischen Experimenten und Darstellungen wurde den Grundschülern der Zugang zu diesem komplexen Thema auf eine leichte Art und Weise nahegebracht. Mit Fragestellungen wie etwa „Warum sinkt ein tonnenschweres Schiff nicht?“ wurde zunächst der Einstieg in das Thema vereinfacht. Die Sekundarschüler des Wahlpflichtkurse Naturwissenschaften haben dabei einen Rollenwechsel vollzogen: Inhalte, die sie bereits selber gelernt haben, haben sie nun an jüngere Lernende weitergeben können. Das motivierte nicht nur, sondern festigte auch erlernte Inhalte.

Herdecke Wetter Netzwerk soll MINT-Interesse des Nachwuchses fördern Zukunft durch Innovation.NRW (kurz: zdi) ist eine Gemeinschaftsoffensive zur Förderung des naturwissenschaftlich-technischen Nachwuchses in Nordrhein-Westfalen. Mit über 4500 Partnern aus Wirtschaft, Wissenschaft, Schule, Politik und gesellschaftlichen Gruppen ist sie die größte ihrer Art in Europa. Im ganzen Land verteilt gibt es inzwischen mehr als 40 zdi-Netzwerke und rund 70 zdi-Schülerlabore. Das zdi-Netzwerk Ennepe-Ruhr als dezentraler Standort des Vereins Technikförderung Südwestfalen möchte junge Menschen für Technik und MINT begeistern. Das zdi-Netzwerk EN bildet eine Schnittstelle zwischen Schulen, Unternehmen und Institutionen der Region zur Förderung des MINT-Interesses.

Vor allem aber sollte dieses Projekt allen Schülern Spaß machen. „Nur wer Freude am Lernen hat, wird langfristig Inhalte kognitiv speichern“, waren sich die beteiligten Pädagogen zu Beginn des Kooperationsprojektes einig. Thomas Rosenthal: „Wir haben durch unsere Lage gute Möglichkeiten, auch außerhalb der Schule im Bereich MINT zu arbeiten, sei es in der Natur oder auch bei ortsansässigen Firmen. Mit der Werner Richard Schule kommt ein weiterer Kooperationspartner hinzu. In dem Gemeinschaftsprojekt konnten unsere Schülerinnen und Schüler von der Rolle des Lernenden in die Rolle des Lehrenden schlüpfen. Das motiviert ungemein“.

Das bestätigte auch Biologielehrer Robin Illner: „Die Motivation, sich mit komplexen mathematischen und naturwissenschaftlichen Fragestellungen auseinander zu setzen, ist beim gemeinsamen Lernen deutlich erhöht. Gleichzeitig konnten wir durch eine Evaluation herausfinden, dass es einen echten Lernzuwachs bei allen Schülerinnen und Schülern gegeben hat.“

Positive Resonanz

Positive Resonanz kam auch von der Herdecker Werner Richard Schule. „Unsere Schülerinnen und Schüler haben den Tag sichtlich genossen, der für Kinder in dieser Altersstufe sehr aufregend war. Die Zusammenarbeit mit den älteren Schülerinnen und Schülern der Sekundarschule hat sehr erfolgreich stattgefunden. Unsere Schüler konnten in diesem Projekt erkennen, dass Inhalte, die in der Primarstufe erworben werden, eine wichtige Grundlage für das weitere Arbeiten an weiterführenden Schulen darstellen“, so Nadja Zerlin. Und Sebastian Kirch ergänzte: „Zudem haben wir dieses Projekt durchgeführt, um den Primarschülern eine weiterführende Schule vorzustellen und die Angst vor diesem neuen Lebensabschnitt zu nehmen. Projekte dieser Art und Weise sind ein wichtiger Bestandteil unserer pädagogischen Arbeit.“