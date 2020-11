Märkische Bank: Herdecker Hahn ersetzt Backhaus aus Wengern

Personalien von der Märkischen Bank: Vorstandsvorsitzender Hermann Backhaus (links) geht in Ruhestand, Vorstandsmitglied Achim Hahn aus Herdecke rückt auf.

Hagen/Herdecke/Wengern. Hermann Backhaus, Vorstandsvorsitzender der Märkischen Bank und aus Wengern stammend, geht in Ruhestand. Der Herdecker Achim Hahn rückt 2021 auf.

Wechsel im Vorstand der Märkischen Bank, die auch eine Filiale in Herdecke betreibt: Hermann Backhaus geht im Frühjahr 2021 in den Ruhestand, heißt es in einer Mitteilung.

Der langjährige Vorstandsvorsitzende vollendet in Kürze sein 65. Lebensjahr – nach mehr als 25 Jahren im Vorstand der Bank geht Hermann Backhaus, der seine Wurzeln in Wengern hat und dort seit Jahrzehnten beim TuS als Mitglied geführt wird, daher Ende März nächsten Jahres in den Ruhestand.

Die Bank hat sich bereits auf die Suche nach einem Nachfolger für Backhaus begeben: Am 1. Dezember dieses Jahres tritt den Angaben zufolge Artur Merz in den Vorstand der Bank ein. Der Diplom-Kaufmann ist 54 Jahre alt, verheiratet und Vater von zwei Kindern. Er war über viele Jahre Generalbevollmächtigter bei den genossenschaftlichen Verbundinstituten WL-Bank Westfälische Landschaft und DZ Hyp in Münster und dort als Bereichsleiter Finanzen und Controlling/Steuerung für weite Teile der Fachbereiche verantwortlich, für die er im Vorstand der Märkischen Bank zuständig sein wird.

Zudem verfüge Merz über umfangreiche Erfahrungen in Personalverantwortung und Kreditentscheidungen. Der gebürtige Kölner lebt mit seiner Familie im Münsterland, wird aber als Vorstand in das Geschäftsgebiet der Märkischen Bank ziehen.

Zweiköpfiger Vorstand

Ab 1. April 2021 stehen Achim Hahn und Artur Merz der heimischen Volksbank vor. Der in Herdecke wohnende Hahn werde als erfahrener und erfolgreicher Marktvorstand für das gesamte Kundengeschäft der Bank zuständig sein. „Aufgrund seiner Kompetenz und seiner Verdienste im Kredit-, Geldanlage- und Dienstleistungsgeschäft ist Herr Hahn auch weiterhin Garant für die Fortsetzung des nachhaltigen und kundenorientierten Wachstumskurses der Märkischen Bank in unserem regionalen Geschäftsgebiet“, erläutert der Aufsichtsratsvorsitzende der Bank, Wolfgang Kirchhoff. „Herr Merz wird zuständig sein für die Vorstandsressorts, die die Marktfolge, Administration und Steuerung der Bank umfassen. Als künftiger Sprecher des Vorstandes obliegt ihm die Koordination der Gremienarbeit von Vorstand und Aufsichtsrat“, so Kirchhoff weiter.

Hermann Backhaus ist 1995, damals Leiter Vermögensmanagement, als „Eigengewächs“ der Bank in den Vorstand der damaligen Volksbank Hagen eG berufen worden. Nach dem frühen Tod von Gerhard Reibert wurde er 2007 dessen Nachfolger als Vorstandsvorsitzender der Märkischen Bank. Herr Backhaus wird bis zu seinem Ausscheiden zum 31.03.2021 Herrn Merz bei der Einarbeitung in die von ihm zu übernehmenden Ressorts unterstützen.