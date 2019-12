Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Literaturabend in Köln

Das Buch „Wir trafen uns in einem Garten“ ist am 7. November 2019 bei Kiepenheuer & Witsch erschienen und kostet 16 Euro (ISBN: 978-3-462-05317-3).

Inga Humpe stellt ihr Erstlings-Werk am Mittwoch, 18. März 2020, beim internationalen Literatur-Festival Lit.Cologne in Köln vor. Moderiert wird dieser Abend von Helene Hegemann, die auch als Autorin in Humpes Buch in Erscheinung getreten ist.