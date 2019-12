Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Lions-Sonderpreis

Seit dem Jahr 2014 macht Wetter mit einer weiteren Auszeichnung deutlich, wie hoch die Bedeutung des Ehrenamts in der Harkortstadt eingeschätzt wird: Mit dem Ehrenamtspreis des Lions Clubs, der jetzt zum sechsten Mal vergeben wurde, wurde laut Laudatio „ein Mensch ausgezeichnet, der sich in herausragender Weise in Wetter engagiert hat“.

Mit Kunst beleben

Der Wetteraner Wolfgang Wehmeier, Vorsitzender des Kunstvereins ArtENreich, erhielt im Rahmen der städtischen Ehrenamtsveranstaltung den Sonder-Ehren-Preis des Lions-Clubs für sein kulturelles Engagement in Kooperation mit der Stadt Wetter. Durch seinen Einsatz würden leerstehende Gebäude und Ladenlokale durch Kunst wiederbelebt.

Helfen, wo die Not am Größten ist – so laute das Credo des Lions-Clubs seit jeher. „Eine Stadt, wo die Kunst keinen Stand hat, ist eine tote Stadt – doch nicht so Wetter“, lobte Hans-Peter Götz, ehemaliger Vorsitzender der Lions, das herausragende Engagement von ArtENreich-Gründer Wolfgang Wehmeier.

Feste und Aktionen

Götz überreichte Wehmeier für seine Leistungen den Lions-Förder-Sonderpreis. „Ohne seine Unterstützung wären Straßenfestivals und der Wetteraner Herbst undenkbar“. Götz verwies in seiner Laudatio zudem auf das Schöntaler Kulturfest, die Veranstaltung Ruhr Pur in der Villa Vorsteher und das Straßenkunstfestival in Alt-Wetter, die alle auf die Initiative von Wehmeier zurückgehen. „Kunst hat nur dann eine Chance, wenn Bürger mit Leib und Seele dahinter stehen, Wolfgang Wehmeier ist so ein Bürger.“