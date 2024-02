Leichtigkeit und Transparenz: Neue Ausstellung in Kö-Galerie

Wetter. Eine alte Verbindung bringt für eine Woche Kunstwerke von Wilhelm Terhorst nach Wetter. Der Bildhauer geht mit offenen Augen durch die Welt

Der Bildhauer Wilhelm Terhorst, Jahrgang 1959, aus Nottuln-Schapdetten, ist mit einer faszinierenden Auswahl seiner Werke der letzten Jahre, unter dem Motto „Leichtigkeit und Transparenz“, zu Gast bei art-en-reich Kunstverein Ruhrtal in der Kö-Galerie an der Königstraße 67 in Wetter.

Eine spontane Ausstellung, die aus der Idee alter Jugendfreunde entstand: Manfred Holtkamp, bekannter Wetteraner Holzbildhauer und Vorstandsmitglied bei artENreich, und Terhorst wuchsen gemeinsam in Warendorf auf.

Inspiriert durch Spaziergänge

Wilhelm Terhorst liebt die Präzision und wurde während seines Architekturstudiums an der FH Münster auf den Beruf des Steinmetzes und Steinbildhauers aufmerksam. Er lernte den Beruf und arbeitete im Bereich Restaurierung und Denkmalpflege. Stein wurde sein Element.

„Heute arbeite ich frei von Konventionen, ganz nach meinem Gefühl und was mir das Material sagt. Ausgang meiner Arbeiten ist meist nicht der Quader, sondern die Form und Oberfläche, die ich vorfinde“, sagt Terhorst. „Meine Materialen ,finden‘ mich, auf Spaziergängen, in den nahen Baumbergen und überall, wo ich mit Offenheit in der Welt unterwegs bin.“

Von Sonntag bis Sonntag

Die künstlerische Ausdrucksform für die Objekte der Ausstellung „Leichtigkeit und Transparenz“ sind inspiriert durch die Natur. So faszinierte den Künstler eine Plattschild-Libelle in seinem Garten. Das filigrane Geäst von Äderchen in ihren Flügeln ließ beim ihm die Idee aufkeimen, diese Leichtigkeit und Transparenz in seine Skulpturen einfließen zu lassen.

Die Einzigartigkeit der filigranen Steinobjekte können in einer Kurzpräsentation vom 18. bis 25. Februar in der Kö-Galerie während der Öffnungszeiten und nach Absprache besichtigt werden. Vernissage ist Sonntag, 18. Februar, 11 Uhr. Die Ausstellung geht eine Woche bis zum 25. Februar. Öffnungszeiten: 18. und 25. Februar 11 bis 15 Uhr oder nach telefonischer Vereinbarung unter 017640740556.

