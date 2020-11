Lebensgefahr: Herdecker verletzt Mann in Wetter mit Messer

Wetter. Nach lebensgefährlichen Messerstichen in Wetter soll eine Mordkommission Licht ins Dunkel bringen.

Am Dienstag wurde ein 44-jähriger Herdecker durch einen 28-Jährigen Mann durch mehrere Messerstiche lebensgefährlich verletzt. Nach bisherigen Erkenntnissen erschien der 28-Jährige am Dienstag, gegen 17 Uhr, an der Wohnung seiner Ex-Lebensgefährtin in der Alten Bahnhofstraße in Wetter.

Als er hier auf den 44-Jährigen traf, griff der Täter den Mann unvermittelt mit einem Messer an und verletzte diesen schwer. Die 27-jährige Lebensgefährtin flüchtete währenddessen aus der Wohnung und ließ über Nachbarn die Polizei verständigen. Der 28-jährige Täter ließ sich noch in der Wohnung widerstandslos durch die Polizei festnehmen. Das Opfer wurde in ein umliegendes Krankenhaus gebracht, Lebensgefahr besteht derzeit nicht mehr.

Zweites Opfer im Krankenhaus

Auch die 27-jährige erlitt leichte Verletzungen und wurde ebenfalls einem Krankenhaus zugeführt. Eine Mordkommission des Polizeipräsidiums Hagen hat die Ermittlungen wegen eines versuchten Tötungsdeliktes aufgenommen.