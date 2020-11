Das erste Foto von ihrem leuchtenden Laternen-Schaufenster schickte Nadine Stein vom gleichnamigen Friseursalon in Wetter.

Brauchtum Laternen leuchten in Schaufenstern in Wetter und Herdecke

Wetter/Herdecke. Wer sein Schaufenster zur Martinszeit stimmungsvoll dekoriert, mit Laternen erleuchtet und der Redaktion davon ein Foto schickt, kann gewinnen.

Keine Martinszüge, keine Laternen in den Straßen, keine Kinder, die „Laterne, Laterne, Sonne, Mond und Sterne...“ singen. Die Corona-Pandemie macht auch diese traditionellen Umzüge unmöglich. Damit in den Städten rund um die Martinszeit dennoch möglichst viele Lichter und Laternen leuchten, kam in den Sozialen Medien die Idee zur Aktion „Laternenfenster“ auf, die Lokalredaktion nun aufgreift und mit wertvollen Preisen aufwertet.

Ladenbesitzer, Gastronomen und Co.

Mitmachen können alle Gastronomen, Geschäftsleute bzw. Ladenbesitzer oder andere Herdecker und Wetteraner, zu deren Betrieb ein Schaufenster gehört: Wenn sie sich an der Aktion „Laternen Fenster“ beteiligen möchten, sollten sie ihr Schaufenster noch bis 14. November mit leuchtenden Laternen dekorieren.

Dann gilt es, ein Foto vom Schaufenster in einer druckfähigen Auflösung an die Lokalredaktion zu schicken. Die ersten drei Fotos sind bereits eingegangen.

Leser entscheiden im Internet

Wer am Ende das schönste Laternen-Fenster gestaltet hat, das sollen die Leser entscheiden. Sie können nach dem Ende der Aktion alle Fotos im Internet anschauen und abstimmen. Für alle Kinder sind die geschmückten Fenster zur Martinszeit vielleicht ein kleiner Ersatz für den ausgefallenen Martinszug. Und für alle Teilnehmer gilt: Sie können mit ihrem Laternenfenster direkt vor Ort und auch im Online-Auftritt der Lokalzeitung einmal mehr auf sich aufmerksam machen. Denn durch die Corona-Krise haben viele Gastronomen, Geschäftsleute, Dienstleister und andere große finanzielle Sorgen.

Und nicht zuletzt warten wertvolle Preise auf die Gewinner: jeweils eine Anzeige in der Lokalzeitung im Wert von über 1000 Euro.