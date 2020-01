Herdecke. Am Ahlenberg ist am Dienstagnachmittag in einer Kurve ein mit Grünabfällen beladener Laster umgekippt. Die Feuerwehr befreite den Fahrer.

Im Fahrerhaus eingeschlossen wurde der Fahrer eines mit Grünabfällen beladenen Lastwagens. In einer Kurve kippte sein schweres Fahrzeug um. Eine Vertreterin des Unternehmens, für das das Fahrzeug unterwegs war, geht davon aus, dass die Art des Beladens zu dem Unfall geführt hat. Idealerweise werden die schweren Teile zuerst und dann die leichten geladen. In der Kurve am Ahlenberg sah es so aus, als wenn es in diesem Fall anders gewesen sei. Die Freiwillige Feuerwehr Herdecke konnte den Fahrer aus der Kabine befreien, er blieb unverletzt. Auch sonst gab es keine Verletzten zu beklagen. Der genaue Sachschaden wird erst feststehen, wenn das Fahrzeug in der Werkstatt näher untersucht worden ist.