Wetter. Anders einkaufen, anders essen. Landfrau Nicole Schreiber über das, was die Corona-Pandemie sonst noch bei vielen Menschen verändert hat.

Corona hat bei vielen Menschen zu einem Umdenken geführt. Sie suchen verstärkt die Nähe zur Natur – für mehr Bewegung und eine gesündere Ernährung. Über eine neue Wertschätzung der heimischen Landwirtschaft und verändertes Essverhalten in Zeiten der Pandemie hat die Lokalredaktion mit der Landfrau und Ernährungsberaterin Nicole Schreiber aus Volmarstein gesprochen.

Welche Veränderungen sind Ihnen als Landfrau besonders aufgefallen?

Nicole Schreiber Viele Menschen haben die Hofläden entdeckt, die durch Corona deutlich mehr besucht wurden und einen absoluten Boom erleben. Es wird mehr Fleisch direkt auf dem Bauernhof gekauft, weil Menschen sich nach der Produktsicherheit und der Idylle sehnen. Viele haben ja wegen der Pandemie deutlich mehr Zeit zuhause verbracht und sich auch mehr mit Nahrungszubereitung beschäftigt. So wurden Youtube-Tutorials und die Seiten von Landservice.de und des Westfälisch-Lippischen Landfrauenverbandes, wo man auch Hofläden und produzierende Betriebe findet, erkennbar öfter aufgerufen als sonst. So stieg auch bei meiner Nachbarin Iris Reschop vom Hof Hinnebecke und bei befreundeten Bauernfamilien die Nachfrage nach Eiern und Fleisch.

Was haben Sie gedacht, als anfangs Mehl, Hefe und auch Konserven gehortet wurden?

Ich habe bezweifelt, dass die Menschen diese Mengen zu Brot und Nudeln verarbeiten können. Und von den Konserven, mit denen sie sich eingedeckt haben, stehen bestimmt jetzt noch welche in deren Schränken. Interessanterweise gab es zu keinem Zeitpunkt einen Engpass an Obst und Gemüse, sondern nur an Trockenprodukten.

Hat sich die Wertschätzung der Menschen gegenüber gesunden Nahrungsmitteln geändert? Und wie zeigt sich das?

Ich denke schon. Corona hat ja auch die skandalösen Zustände in der Fleischfabrik Tönnies ans Licht gebracht. Dadurch ist es vielen Menschen wichtiger geworden, zu wissen, wo die Produkte herkommen. Sie informieren sich deutlich mehr als früher. Zwangsläufig geben sie auch mehr Geld dafür aus. Obwohl Corona ja vielen durchaus Lohneinbußen bescherte. Aber: In den Urlaub fahren ging häufig nicht, deswegen haben die Menschen eben mehr Geld für Essen und Trinken ausgegeben. Und nicht wenige haben zudem das Radfahren wieder entdeckt und sich ein E-Bike gekauft. Andere haben Hochbeete und kleine Gärten sogar auf ihrem Balkon angelegt und so eine Mikro-Selbstversorgung gestartet. Dadurch, dass in vielen Familien die Kinder eine Zeit lang zuhause waren, war das zudem eine schöne Beschäftigung mit den Kindern.

Glauben Sie, dass diese Veränderungen nachhaltig sein werden?

Beim Thema Fleisch und Milchprodukte bleiben die Menschen hoffentlich weiter kritisch. Und für Produkte vom Bauern aus der Region werden sie, so glaube ich, auch mal einen Euro mehr ausgeben; denn sie haben ja gemerkt, dass das diejenigen sind, die unsere Grundversorgung sichern. Außerdem zeugt es auch von Nahrungsmittel-Wertschätzung, dass etwa die Facebook-Gruppe Foodsharing Wetter weiterhin läuft. Dort habe ich mal ein Angebot angenommen; die Übergabe des Essens erfolgte unkompliziert auf der Terrasse. Umgekehrt hatte ich Zucchinipflanzen, die so gut angegangen sind, das ich einige in der Gruppe angeboten habe. Die Leute sind daraufhin hergekommen und haben sie abgeholt.

Man hört immer wieder, dass in diesen Krisenzeiten, in denen viele Menschen im Homeoffice arbeiten, daheim mehr gekocht wird als sonst...

Ja, das ist wohl so gewesen und ist auch noch so. Und es wird auch mehr gegessen. Viele klagen schon darüber, weil sie deswegen zugenommen haben. Das wiederum beflügelt die Sehnsucht nach Bewegung in der Natur zusätzlich.

Wie haben Sie als Food Coach und Landfrau die Corona-Pandemie bislang erlebt? Und was ist in dieser Zeit, mehr oder weniger im Verborgenen, bei den heimischen Landfrauen so alles passiert?

Als Food Coach konnte ich gar nicht praktisch arbeiten; es gab keine Kochkurse und keine Kochvorführungen, weil da die Schutzverordnungen nicht hätten eingehalten werden können. Das läuft jetzt langsam wieder an. Als Landfrau habe ich die Öffentlichkeitsarbeit für den Kreislandfrauenverband vorangetrieben. Ich sitze für die Kreislandfrauen zudem im Landesausschuss Digitale Medien, in dem wir viele digitale Projekte betreiben. Manche Landfrauen haben jeden Tag Rezepte gepostet, andere Telefonpatenschaften übernommen, Masken genäht, Einkaufsdienste übernommen oder sich intensiv fortgebildet.

Haben Sie eine Empfehlung, wie man sich ernähren sollte?

Mein Motto lautet: Wichtig ist, dass man sich gesund und bunt und vollwertig ernährt, dass man weiß, wo die Produkte herkommen und wann sie Saison haben.

Zur Person

1968 in Troisdorf geboren.

Nach der Schule absolvierte sie eine Ausbildung zur Übersetzerin in Englisch. Sie arbeitete in verschiedenen Unternehmen im Bereich Presse- und Öffentlichkeitsarbeit sowie im Veranstaltungsmanagement.

2002 erfolgte der Umzug der Familie nach Wetter; 2007 begann Nicole Schreiber ein zweijähriges Fernstudium zum Food Coach; seit 2008 ist sie Mitglied des heimischen Landfrauenverbandes.

Nicole Schreiber ist verheiratet und lebt mit Mann Christian, den beiden Kindern Lotte (15) und Paul (19) sowie Hündin Rübe auf dem Hof Hinnebecke in Volmarstein.