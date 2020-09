Lärchen in Wetter: Der Baum der Berge fühlt sich wohl

Wetter. Lärchen findet Umweltpädagogin Janina Peitz an vielen Stellen in Wetter. Hier ihr Bericht

Heute betritt eine große Erscheinung aus dem Hochgebirge die Bühne. Es ist die Lärche. Bekannt als der Nadelbaum, der im Herbst seine Nadeln verliert. Das heutige Exemplar steht im Wald hinter der Evangelischen Stiftung Volmarstein und hat meiner Freundin Sandra und mir bei einem Spaziergang einiges berichtet. Gut, dass unter dem Riesen, der bis zu 45 Meter hoch werden kann, eine Bank am Waldweg steht. Denn er hatte einiges zu erzählen:





„Oft muss ich schmunzeln, wenn Waldbesucher meine Zapfen aufsammeln, sich dann umsehen und wundern. Ich höre sie sagen: „Wo kommen die Zapfen her? Ich sehe nur Buchen und Eichen“. Dann wandert ihr Blick meist nach oben. Es dauert einen Moment, dann entdecken sie mich. Weit über den Kronen der anderen Bäume. Am liebsten würde ich rufen: „Hey! Ihr könnt mich doch auch an meiner tief gefurchten Borke mit den dicken Schuppen erkennen!“.



Wer mich kennt weiß, dass ich nicht grundlos so hoch wachse. Ich liebe einen freien Kopf, den Wind und die Sonne. Einengung mag ich gar nicht. Meine Heimat ist das Hochgebirge der Alpen und Karpaten. Dort wachse ich am liebsten auf 1.500 Metern Höhe. Ich bin perfekt an die langen, schneereichen Winter und Stürme dort angepasst. Über intensive Sonneneinstrahlung und Temperaturen von minus 40 °C kann ich nur lachen. Um mich im Gebirge festhalten zu können, besitze ich starke Wurzeln, die selbst in kies- und steinhaltigen Böden Halt finden. Entstehende mal kleine Wurzelverletzungen kann ich diese rasch verharzen.

Im Gegensatz zu anderen Nadelbäumen fehlt meinen Nadeln leider die dicke Wachsschicht, weshalb viel Wasser über sie verdunsten kann. Um also im Winter nicht auszutrocknen, werfe ich meine weichen Nadeln gelbgefärbt im Herbst zu Boden.

Vor vielen Jahren erkannte man die Vorteile meines sehr harten und harzigen Holzes und baute mich auch im Mittelgebirgsraum an. Hierzulande machen mir jedoch die hohen Temperaturen und wärmer werdenden, feuchten Winter zu schaffen. Nicht immer kann ich mich hier gegen Schädlinge wie den Lärchenborkenkäfer wehren. Da die Bedingungen für mich hierzulande nicht so gut sind, beträgt mein Waldanteil nur etwa 2,8 %. Und dennoch komme ich als Einzelgänger in fast jedem Wald in eurer Stadt Wetter vor. Hier trage hier viel zur Artenvielfalt bei, da meine Borke vielen Insekten Lebensraum bietet.



Für mein rasches Wachstum von jährlich bis zu 30 cm sind meine Langtriebe an den Zweigenden verantwortlich. Hier wachsen meine Nadeln alle einzeln nebeneinander. Und dann sind da noch die etwas älteren Kurztriebe, deren Wachstum auf ein paar Millimeter pro Jahr begrenzt ist. An diesen wachsen die Nadeln rosettenartig in kleinen Büscheln.

In den Zapfen ist mein winziger Samen enthalten. Im Herbst geht dieser dann mit dem Wind auf Reise. Wusstet ihr, dass die gesammelten Zapfen in eurer Jackentasche schon zehn Jahre alt sind? Solange lasse ich sie nämlich am Zweig, bis dieser irgendwann samt Zapfen zu Boden fällt. Ich kann mich eben nur schwer von ihnen trennen bevor ich sie dem Wald und euch schenke.“ Kleiner Tipp: Besucht die Lärche in Volmarstein und hört auch mal genau hin.