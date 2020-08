Kunststoff schmurgelt auf Herd: Feuerwehr Wetter rückt aus

Wetter. Erst piepte ein Rauchmelder, dann rochen Anwohner der Breslauer Straße Brandgeruch. Samstagvormittag rückte die Feuerwehr aus.

Sirenenalarm in Wetter am Samstagvormittag um 10.20 Uhr: Die Feuerwehr-Löschzüge Alt-Wetter und Grundschöttel rückten zur Breslauer Straße aus, wo Anwohner zunächst einen piependen Rauchmelder, dann eine Rauchentwicklung aus einer Erdgeschosswohnung gemeldet hatten. Noch vor Eintreffen der Feuerwehr konnten sie die Wohnungstür öffnen und den Bewohner ins Freie bringen. Dort wurde er von den ehrenamtlichen Einsatzkräfte versorgt, bis der Notarzt aus Witten und der Rettungswagen aus Herdecke vor Ort waren. Sie brachten den Mann in ein nahe gelegenes Krankenhaus. Ein Trupp unter Atemschutz entdeckte die Brandursache in der Wohnung: Auf einem Herd waren Kunststoffartikel in Brand geraten. Die Wehr lüftete die Wohnung und übergab sie an die Polizei. Während des laufenden Einsatzes wurde noch eine Ölspur aus der Dietrich-Bonhoeffer-Straße gemeldet. In Absprache mit dem Stadtbetrieb stellte die Wehr zwei Warnschilder aufgestellt und beseitigte einen Teil des Öls mit Bindemittel. Einsatzdauer: 30 Minuten.