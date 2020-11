Kunstprojekt in Wetter bringt Kinder und Künstler zusammen

Wetter. 14 Künstler -- 14 Kunstwerke: Das ist das Ergebnis der Zusammenarbeit von schwerstmehrfachbehinderten Kindern im Alter von sieben bis neun Jahren aus der Volmarsteiner Oberlinschule mit örtlichen Kunstschaffenden.

Projekt seit Jahresanfang

Mehrere Monate hatte es gedauert, bis die Ergebnisse endlich der Öffentlichkeit präsentiert werden konnten. Schon zu Anfang des Jahres hatten Maria Sichelschmidt und Marie Singer, Mitglied im Jugendarbeitskreis, das Projekt eigeninitiativ in die Hand genommen. Die langwierige Arbeit der beteiligten Künstler sowie die Corona-Pandemie verhinderten jedoch eine schnellere Veröffentlichung der entstandenen Kunstwerke. Seit dem vergangenen Freitag stehen die finalen Werke nun in den unteren Fenstern des Gemeindezentrums an der Bismarckstraße, um von Publikum in Augenschein genommen zu werden.

Die Intention der beiden jungen Wetteranerinnen fasst Maria Sichelschmidt kurz zusammen: „Wenn man unsere Idee hinter dieser Aktion mit nur einem Wort beschreiben wollte, dann träfe es ,Sichtbarkeit’ wohl am besten“, erklärt die Wetteranerin, die auch als ehrenamtliche Social-Media-Beauftragte für die Stadt fungiert. „Uns war wichtig, Menschen sichtbar zu machen und sie durch die Kunst mit ihren ganz unterschiedlichen Fähigkeiten und Begabungen zusammen zu bringen“, fährt sie fort.

Die Ausstellung der Werke in den Fenstern des Gemeindezentrums basierte dann vor allem auch auf dem Projekt „2 Meter Kunst“ , das schon im August in Wetter gestartet wurde. In verschiedenen Schaufenstern in der wetterschen Innenstadt sind schon hier Kunstwerke von lokalen Malern zu sehen. Nun schließen sich also auch die Schüler der Oberlinschule der Initiative an.

Im Kunstunterricht lernten die sieben- bis neunjährigen Schüler jede Woche neue Techniken und zierten die Hintergründe für die Bilder. Bezug nahmen die Kinder dabei vor allem auf die Technik von Jackson Pollock, einem US-amerikanischen Maler und bedeutenden Vertreter des abstrakten Expressionismus. Bekannt wurde der 1956 verstorbene Amerikaner mit der von ihm begründeten Stilrichtung „Action Painting“.

Nachdem die Oberlinschüler die Hintergründe der Leinwände bemalten, hatten zufällig zugeteilte lokale Künstler dann die Gelegenheit, ihre eigene Note mit einfließen zu lassen. „Jeder von den Beteiligten hatte die Möglichkeit, seine/ihre ganz persönliche Handschrift auf die Bilder zu bringen. Von den Ergebnissen sind wir total begeistert. Genauso wie von der Kreativität und dem Engagement, welches alle Beteiligten eingebracht haben. Wir freuen uns, dass die Zusammenarbeit so toll funktioniert hat und wir nun wirklich gelungene Bilder ausstellen können“, berichtet Sichelschmidt.