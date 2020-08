Kunstaktion mit Fotos aus Ghana

Wetter. Der Verein Amaraaba-Ghana nimmt an der aktuellen Reihe „2 Meter Kunst“ in Wetter teil. Das macht vielfache Einblicke möglich.

„2 Meter Kunst, so lautet der Titel einer Ausstellungsreihe, die erst kürzlich in Wetter startete. Schaufenster in Wetter werden dabei mit Kunst von Künstlerinnen und Künstlern unterschiedlicher Genres gestaltet. Sowohl Leerstände als auch Schaufenster von Gastronomen und Einzelhändlern werden mit einem entsprechenden neonfarbenen Schriftzug bestückt, der auf die Aktion hinweisen und auf die Werke von Künstlerinnen und Künstlern aufmerksam machen soll.

Auch der Verein Amaraaba Ghana aus Wetter freut sich, an der Aktion teilnehmen zu dürfen. Der Verein setzt sich für Kinder in Ghana ein, baut unter anderem Schulen und unterstützt Familien mit Patenschaften, um Kindern in Ghana nachhaltig eine bessere Zukunft zu ermöglichen.

Traditionell entwirft der Verein Wandkalender mit Fotografien, die das Leben der Menschen in Ghana zeigen. Die Fotografien entstehen bei den regelmäßigen Besuchen der Vereinsvorsitzenden Katharina Gerlach mit ihrem Mann Latif Ibrahim.

Dank an Günter Draht

Unter dem Titel „Kunst trifft Ghana“ zieren diese aussagekräftigen Impressionen nun das Schaufenster der Bücherstube Draht im Bismarck-Quartier in Alt-Wetter. „Wir freuen uns sehr, dass uns die Bücherstube ein Schaufenster zur Verfügung gestellt hat, um unsere Kalender ausstellen zu können“, ist das Team um Vereinsvorsitzende Katharina Gerlach dankbar.

Auch auf das Thema Corona-Pandemie ist der Verein eingegangen. „In dieser schwierigen Zeit war es uns wichtig, die Menschen nicht allein zu lassen“, berichtet Katharina Gerlach. Auf einer Leinwand zeigt der Verein, dass über Spenden Wasserspender, Seife, Desinfektionsmittel und Mund-Nasen-Schutz-Masken an die Menschen vor Ort beschafft und verteilt wurden. Außerdem organisierte der Verein vor Ort Unterstützerinnen und Unterstützer, die die Menschen über das Virus und die Vorsichtsmaßnahmen aufklären.

Jede Künstlerin und jeder Künstler durfte sich mit einem kurzen Video zu dem Projekt „2 Meter Kunst“ und dem gestalteten Schaufenster vorstellen. Der Link zu dem Video für den Verein Amaraaba Ghana lautet: https://m.youtube.com/watch?v=-HHWVvepBcA

Wer mehr über den Verein, die einzelnen Projekte und Patenschaften erfahren möchte, kann den Verein auf der Homepage www.amaraaba-ghana.de oder auf der Facebook-Seite besuchen. In der Bücherstube Draht liegen außerdem Flyer für Interessierte zum Mitnehmen aus.