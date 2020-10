Krach durch lauten Motorradlärm – Stadt Wetter zeigt Flagge

Unnötiger Motorradlärm ist nach Meinung der bundesweiten Initiative Silent Rider in vielen Regionen Deutschlands ein großes und belastendes Problem für Anwohner und Touristen. In Wetter könnte dies nun vermehrt zum Thema werden

Wetter. Die Stadt Wetter ist nun Mitglied der Initiative Silent Rider, die sich gegen unnötigen Motorradlärm einsetzt. Was sind konkrete Forderungen?

Eine „lebhafte Diskussion“, so steht es im Protokoll der jüngsten Sitzung des Umwelt- und Verkehrsausschusses, entwickelte sich Ende August bei einem Tagesordnungspunkt: Die Grünen hatten beantragt, dass die Stadt Wetter der Initiative Silent Riders als förderndes Mitglied beitreten soll. Dabei handelt es sich um ein Bündnis, das sich bundesweit gegen Motorradlärm einsetzt und daher den Namen „leise Fahrer“ wählte.

Schließlich war die überwältigende Mehrheit der Fraktionsvertreter (zwölf Befürworter, eine Gegenstimme, zwei Enthaltungen) dafür, diesem Verein quasi in moderater Form beizutreten. Der Ausschuss entschied sich, als förderndes Mitglied 100 Euro bereitzustellen, während eine ordentliche Mitgliedschaft einmalig 5000 Euro koste. Das wurde abgelehnt. Im Juni hatte auch der Ennepe-Ruhr-Kreis eine Mitgliedschaft beantragt und trat dem Verein bei.

Nun meldete sich die besagte Initiative. Unter der Mail-Überschrift „Stadt Wetter zeigt Flagge gegen Motorradlärm“ bestätigte das Bündnis mit seiner Geschäftsstelle in Heimbach in der Eifel den Beitritt zum 1. Oktober. „Als Mitglied der Initiative Silent Rider haben wir als Stadt nun eine Chance mehr, gegen zu starken Motorradlärm in unserer Kommune vorzugehen, wenn eine solche Belästigung vorliegt. Das ist breiter politischer Konsens bei uns in Wetter“, wird Bürgermeister Frank Hasenberg in der Mitteilung zitiert.

Ziele des Bündnisses Silent Rider e.V. ist eine bundesweite Initiative gegen unnötigen Motorradlärm. Ziel der Mitglieder – betroffene Kommunen, Regionen und Zielgruppen – sei es, auf die Problematik des Motorradlärms in vielen Teilen Deutschlands hinzuweisen und die Hersteller sowie die Politik in die Verantwortung zu nehmen.

Silent Rider verfolge dabei konkrete Ziele wie ein Lärmschutzgesetz mit niedrigeren Grenzwerten, höheren Strafen für Manipulationen am Motorrad, die Einführung einer allgemeinen Halterhaftung für Motorräder und vieles weitere mehr.

Die Initiative richte sich ausdrücklich nicht gegen Motorradfahrer an sich, sondern gegen „schwarze Schafe“, die vermeidbaren Lärm erzeugen.

Zum Hintergrund: Silent Rider hatte sich letztes Jahr als Zusammenschluss von acht Kommunen aus der Eifel gegründet und hat sich seither nach eigenen Angaben zu einem deutschlandweit aktiven Verein mit zahlreichen Mitgliedern aus mehreren Bundesländern entwickelt. Die hier vertretenen Landkreise, Städte, Gemeinden und Interessensgemeinschaften haben das gemeinsame Ziel, den Motorradlärm in ihrer Region zu verringern.

Forderungen an Politik und Hersteller

Silent Rider fordert demnach unter anderem ein generelles Verbot von geräuschverstärkendem Sounddesign, eine spürbare Erhöhung der Bußgelder für Verstöße jeglicher Art, die Einführung einer Halterverantwortung und von gerichtsfesten Lautstärkemess-Verfahren sowie die Einführung einer Schallobergrenze. Einen ersten großen Erfolg erzielte Silent Rider demnach im Mai 2020, als die Landesregierung Nordrhein-Westfalen einen Antrag zur wirksamen Minderung und Kontrolle von Motorradlärm in den Bundesrat einbrachte und die Länderkammer am 15. Mai die Entschließung verabschiedete, die Bundesregierung solle sich bei der EU-Kommission für wirksame Maßnahmen gegen Motorradlärm einsetzen.

Zu den Maßnahmen der bundesweiten Kampagne gehöre auch eine Online-Petition gegen Motorradlärm. Auf www.silent-rider.de oder www.openpetition.de können Betroffene und Menschen, die sich mit Betroffenen solidarisch zeigen, ihre Stimme gegen unnötigen Motorradlärm abgeben. Mit der Petition möchte sich die Initiative Gehör und Gewicht beim Petitionsausschuss des Bundestags verschaffen, mehr Aufmerksamkeit und eine höhere Reichweite im zielführenden Diskurs mit der Politik erzielen.