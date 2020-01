Herdecke/Kassel. Die Polizei sucht derzeit nach Joline S. und bittet um Hinweise. Die 14-Jährige hielt sich zuletzt im Krankenhaus in Herdecke auf.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Vermisst: 14-Jährige aus Klinik in Herdecke verschwunden

Die Polizei sucht derzeit nach einer 14-Jährigen aus Vellmar, die sich unter anderem in Herdecke aufhalten könnte. Dort befand sich Joline S. bis Ende Oktober 2019 in einer Klinik. Seitdem ist sie verschwunden. Jetzt haben ihre Eltern sie als vermisst gemeldet.

Die 14-jährige Joline S. aus Vellmar wird derzeit vermisst. Foto: Polizeipräsidium Nordhessen

Dass die Eltern erst jetzt die Vermisstenanzeige schalteten, liege daran, dass sie bis Ende Dezember noch telefonischen Kontakt zu ihrer Tochter hatten. „Der Aufenthaltsort des Mädchens war ihnen aber nicht bekannt gewesen“, sagt Ulrike Schaake, Pressesprecherin des Polizeipräsidiums Nordhessen.

Verbindung nach Herdecke

„Als nun der Kontakt völlig abbrach, meldeten sie sich bei der Polizei“, so Schaake. Schon in der Vergangenheit sei Joline S. mehrfach von zu Hause fort geblieben. „Derzeit haben wir keine Hinweise darauf, dass etwas Schlimmeres passiert ist. Aber wir legen alles daran, das Mädchen zu finden. Sie ist erst 14-Jahre alt“, betont die Pressesprecherin.

Überprüft wurden auch ihre Kontakte in Herdecke. „Sie hatte bereits vor dem Aufenthalt in der Klinik Verbindungen nach Herdecke“, sagt Schaake. Doch die Suche ergab bislang weder in Herdecke noch in der Heimat des Mädchens Erfolge. Daher bittet die Polizei weiterhin dringend um Hinweise. Nach bisherigen Erkenntnissen soll die Vermisste auch Kontakte nach Kaufungen haben.

Personenbeschreibung

Die 14-Jährige ist in etwa 1,60 Meter groß und sehr schlank. Sie hat braun-grüne Augen und hatte zuletzt lange, blonde Haare.

Hinweise nimmt das Polizeipräsidium Nordhessen unter der Rufnummer 0561/910 10 20 entgegen.